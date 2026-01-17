قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 نجوم سوبر.. الغيابات تضرب منتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا
بعد 75 عامًا .. محمد سعيد محفوظ يكشف سر جواب الشيخ محمد رفعت
البنتاجون: إرسال قوات ومعدات عسكرية للشرق الأوسط لمواجهة تهديدات إيران
كاميرا درون توقف مران منتخب مصر قبل مباراة نيجيريا.. ماذا حدث؟
صفوت عكاشة يوضح: لماذا لا توجد تسجيلات كثيرة للشيخ محمد رفعت؟
البيت الأبيض يكشف عن أسماء مجلس سلام غزة برئاسة ترامب
ترامب يشكر الرئيس السيسي: شكرا على قيادتكم الحكيمة .. ويعرض الوساطة في أزمة سد إثيوبيا
رمز واحد يكشف هاتفك بالكامل.. كيف يستغل المحتالون USSD لسرقة أموالك؟
رسالة شكر من ترامب للرئيس السيسي لقيادته الناجحة للوساطة بين إسرائيل وحماس
وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر
بركلتي جزاء.. جيرونا يهزم إسبانيول بثنائية في الدوري الإسباني
عمرو أديب عن خطاب ترامب للرئيس السيسي: من أهم رسائل الزعيمين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

خالص عزائي لخنساء مصر.. جمال شعبان ينعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

جمال شعبان
جمال شعبان
يارا أمين

حرص الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب، على نعي أبناء الأستاذة الدكتورة ابتسام نصر، أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب – جامعة بنها، الخمسة الذين وافتهم المنية إثر حادث أليم، حيث توفوا جميعًا اختناقًا نتيجة تسريب للغاز داخل شقتهم.

وكتب جمال شعبان على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "كلمات العزاء والمواساة لا تكفي للمصاب الجلل في وفاة أبنائها الخمسة مختنقين بالغاز داخل شقتهم".

وتابع: "عزائي لخنساء مصر دكتورة ابتسام نصر أستاذ الجراحة في طب بنها في الكارثة التي حلت ببيتها حيث فقدت أبناءها الخمسة إثر تسريب الغاز يا رب تقبلهم شهداء".

ومن جانبها حرصت إدارة مستشفيات جامعة بنها، على نعي أبناء الأستاذة الدكتورة ابتسام نصر، أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب – جامعة بنها، الخمسة الذين وافتهم المنية إثر حادث أليم، حيث توفوا جميعًا اختناقًا نتيجة تسريب للغاز داخل شقتهم.

وتقدم بخالص العزاء كل من الأستاذ الدكتور محمد الأشهب، عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والأستاذ الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، وجميع العاملين بالمستشفيات، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

بالصور

حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. كن جريئًا

برج الثور| حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. لا تتمسّك برأيك لمجرد العناد

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. فكّر قبل أن تتكلم

