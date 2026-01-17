خالص عزائي لخنساء مصر.. جمال شعبان ينعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

حرص الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب، على نعي أبناء الأستاذة الدكتورة ابتسام نصر، أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب – جامعة بنها، الخمسة الذين وافتهم المنية إثر حادث أليم، حيث توفوا جميعًا اختناقًا نتيجة تسريب للغاز داخل شقتهم.

وكتب جمال شعبان على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "كلمات العزاء والمواساة لا تكفي للمصاب الجلل في وفاة أبنائها الخمسة مختنقين بالغاز داخل شقتهم".

وتابع: "عزائي لخنساء مصر دكتورة ابتسام نصر أستاذ الجراحة في طب بنها في الكارثة التي حلت ببيتها حيث فقدت أبناءها الخمسة إثر تسريب الغاز يا رب تقبلهم شهداء".

ومن جانبها حرصت إدارة مستشفيات جامعة بنها، على نعي أبناء الأستاذة الدكتورة ابتسام نصر، أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب – جامعة بنها، الخمسة الذين وافتهم المنية إثر حادث أليم، حيث توفوا جميعًا اختناقًا نتيجة تسريب للغاز داخل شقتهم.

وتقدم بخالص العزاء كل من الأستاذ الدكتور محمد الأشهب، عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والأستاذ الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، وجميع العاملين بالمستشفيات، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.