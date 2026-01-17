الشركات الصينية باعت 99.9 مليار دولار بسبب صعود قياسي لليوان



ساعدت البنوك الصينية عملاءها على بيع كمية قياسية من العملات الأجنبية وتحويلها إلى اليوان في ديسمبر، مدفوعة بتوقعات ارتفاع العملة وزيادة الطلب الموسمي.

وباعت البنوك العاملة داخل الصين ما قيمته 99.9 مليار دولار صافي من النقد الأجنبي نيابة عن العملاء في ديسمبر، أي أكثر من ستة أضعاف الكمية المسجلة في الشهر السابق، وفقاً لبيانات صدرت في وقت متأخر من يوم الخميس عن إدارة الدولة للنقد الأجنبي. وقد استغلت الشركات والمستثمرون هذا الوضع لتحقيق مكاسب بعملتهم المحلية.

صعود اليوان بدعم ضعف الدولار والفائض التجاري

ارتفع اليوان بأكثر من 1% مقابل الدولار خلال الشهر الماضي، ليصبح أفضل العملات أداءً في آسيا، كما اخترق مستوى 7 يوانات للدولار.

وجاء هذا الصعود مدفوعاً بضعف الدولار على نطاق واسع، وتنامي الفائض التجاري الصيني، إضافة إلى التفاؤل حيال النمو الاقتصادي الذي يدعم مكاسب الأسهم المحلية.