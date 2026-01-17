يرصد موقع صدى البلد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت 17-1-2026

سعر الأسماك اليوم:



البلطي: من 48 إلى 56 جنيه للكيلو

البلطي المتوسط: من 43 إلى 47 جنيه للكيلو

ماكريل مجمد: من 110 إلى 180 جنيه للكيلو

السبيط والكاليماري: من 250 إلى 400 جنيه للكيلو

الكابوريا: من 50 إلى 170 جنيه للكيلو

الجمبري الجامبو: من 980 إلى 1180 جنيه للكيلو

جمبري النوع الأول: من 860 إلى 940 جنيه للكيلو

جمبري النوع الثاني: من 725 إلى 825 للكيلو

البوري: من 180 إلى 240 جنيه للكيلو

فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيه للكيلو

قشر البياض: من 190 إلى 290 جنيه للكيلو

المكرونة السويسي: من 70 إلي 140 جنيه للكيلو