الصين تشدد قبضتها على تداولات الخوارزميات فائقة السرعة



تتجه الصين لإنهاء إحدى المزايا الرئيسية التي يتمتع بها المتداولون الذين يعتمدون على الخوارزميات فائقة السرعة، عبر إخراج الخوادم المخصصة لتلك الشركات من مراكز بيانات البورصات المحلية، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.

تُعدّ بورصات العقود المستقبلية للسلع في شنغهاي وغوانغزو من بين الجهات التي أصدرت أوامر للوسطاء المحليين بنقل خوادم عملائهم خارج مراكز البيانات التي تديرها البورصات، حسب الأشخاص الذين قالوا إن الخطوة جاءت بمبادرة من الجهات التنظيمية.

لا يقتصر هذا التغيير على شركات التداول فائقة السرعة وحدها، لكنها ستكون الأكثر تضرراً من تداعياته.

الصين تقيد التداول الآلي

قال الأشخاص إن بورصة شنغهاي للعقود المستقبلية أبلغت الوسطاء بضرورة إخراج معدات العملاء ذوي التداول فائق السرعة بحلول نهاية الشهر المقبل، في حين يتعين على بقية العملاء القيام بذلك بحلول 30 أبريل.