ديني

هل روح الميت تبقى في البيت 40 يوما ؟.. انتبه لـ22 حقيقة مرعبة

روح الميت تبقى في البيت
روح الميت تبقى في البيت
أمل فوزي

لعل ما يطرح السؤال عن هل روح الميت تبقى في البيت ٤٠ يوم بعد دفنه؟، هو تلك الروايات والاعتقادات الشائعة والمخيفة عن أرواح الأموات وما يخص أهل القبور المستجدين، خاصة في فترة الأربعين يومًا بعد الوفاة ، والتي تعد من أصعب الفترات على الأحياء، حيث لايزال أثر المتوفى ومتعلقاته موجودًا بكل ركن بالمنزل، من هنا ينبغي الوقوف على حقيقة هل روح الميت تبقى في البيت ٤٠ يوم بعد دفنه ؟ فلهذا الاستفهام أهمية بالغة ، وقد خلفه الشعور بالفقد والحزن على المتوفي، بل إن مثل هذا الاستفهام عن هل تبقي روح الميت في بيته لمدة 40 يومًا ؟  يعد من الأمور الخفية مع المعتقدات الشائعة قد توقع أصحابها فب فخ المشعوذين الذين يدعون قدرتهم على تحضير روح الميت.

هل روح الميت تبقى في البيت ٤٠ يوم

ورد فيه أن مسألة هل روح الميت تبقى في البيت ٤٠ يوم بعد دفنه؟، أن مكث روح الميت على الأرض لمدة أربعين يومًا، أمرٌ غيبيٌّ لا يُعرف إلا من قِبَل الشرع، والذي ورد في الأثر أن "الأرض تبكي على المؤمن أربعين صباحًا"، أما القول بأن الروح تمكث في الأرض أربعين يومًا فهذا لا نعلم فيه أثرًا صحيحًا.

هل تبقي روح الميت في بيته لمدة 40 يومًا

ورد أن الإنسان إذا مات يغيب عن هذه الحياة ويصير إلى عالم آخر ، ولا تعود روحه إلى أهله ولا يشعرون بشيء عنه ، وما ذكر من عودة الروح لمدة أربعين يوما فهي من الخرافات التي لا أصل لها ، والميت كذلك لا يعلم بشيء من أحوالهم لأنه غائب عنهم في نعيم أو عذاب ، ولكن قد يُطلع الله بعض الموتى على بعض أحوال أهله ولكن دون تحديد .

هل روح الميت يزور بيته

وقد جاءت آثار لا يعتمد عليها بأن الأموات قد يعرفون أشياء من أحوال أهلهم ، واما الأحلام أي الرؤى فمنها ما هو حق ومنها ما هو من تلاعب الشيطان ، فقد يعرف الأحياء بطريق الرؤيا الصالحة شيئا من أحوال الميت ، ولكن ذلك يعتمد على صدق الرائي ، وصدق الرؤية ، وقدرة المعبّر لتلك الرؤيا ، ومع ذلك فلا يصح الجزم بمضمونها إلا أن يقوم دليل على ذلك.

فقد يرى الحي قريبه الميت فيوصيه بأشياء ويذكر له بعض الأمور التي يمكن معرفة صدقها إذا طابقت الواقع وقد حصل من هذا وقائع بهذا الشأن فمنها ما يكون مطابقا للواقع ، ومنها ما لا تعلم صحته ومنها ما يعلم كذبه فهي ثلاثة أقسام ، فيجب أن يراعى ذلك بالتعامل مع الأخبار والروايات والقصص المتعلقة بأحوال الموتى .

هل تبقى روح الميت في بيتها

ورد فيه أنه يتم الاتصال بالموتى بثلاثة طرق: الزيارة في الأحلام، الرؤيا المباشرة، أو في شكل رائحة أو طاقة عابرة، وكان الفقيه ابن القيم قد ألمح منذ قرون في أحد مؤلفاته إلى تلك الظاهرة لكن لم يتناولها باحث من بعده بشكل جدي ومعمق.

ويدفن الميت تحت الأرض لكنه يترك وراءه أشياء كثيرة فوق الأرض.. بعض ما يتركه معروف وبعضه غير معروف، الروح مثلا تخرج إلى مكان مجهول ورجح الفقهاء أكثر من عشرة أماكن تستقر فيها الأرواح قبل يوم القيامة، لكن يبقى من الميت بيننا عمله ومقتنياته وصوره.

وتبقى بصمة حمضه النووي، وهي الأهم، مبعثرة في خلايا تطايرت منه قبل موته في أنحاء بيته وفي تراب المنطقة التي عاش أو تحرك فيها وبها سجل حياته الكامل.

ويقول بعض العلماء أن طاقة الميت وربما أمواج صوته أيضا تبقى سابحة وخالدة في الهواء وقد يمكن استرجاعها في المستقبل.. لكن كيف تساهم كل هذه الأشياء في ظهور الميت أو اتصاله بالأحياء مجددا، هذا ما يحاول العلماء فهمه.

تحضير الأرواح

وجاء أن تحضير الأرواح شيء مختلف وعملية قديمة مارسها الإنسان عبر التاريخ وما يزال، وما يحضر فيها ليست الأرواح البشرية الحقيقية، بل نوع من الشياطين، وسئل الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله عن رأيه في تحضير الأرواح فقال: “وما الذي أعلمهم أنها أرواح؟ هل يعرفون الروح حتى إذا ما حضرت قالوا هذه هي الروح التي نعرفها ؟ إنهم يحضرون قوى خفية ولكن أرواحا فلا”.

ويقول الشيخ محمد الغزالي: "هل الأرواح بعد هذه النقلة (يقصد خروجها من الجسد إلى عالم البرزخ) تستأنف سلوكها الأول وأن بعضها يشتغل بحل المشكلات، وبعضها يتسكع دون عمل، وبعضها يمد يده بالأذى للأحياء.. بل أن بعض الأرواح عندما استحضر طلب "سيجارا" يدخنه"!.

ويضيف "إننا نستغرب من بعض المسلمين عدم مبالاتهم بالموضوع ونتائجه"، ويروي الفقيه ابن تيمية موقفا طريفا فيقول: "يفعل الشيطان هذا ليضلهم، وإذا قرأت آية الكرسي بصدق بطل.

هل روح الميت تبقى في البيت ٤٠ يوم روح الميت تبقى في البيت ٤٠ يوم هل روح الميت تبقى في البيت روح الميت تبقى في البيت هل تبقي روح الميت في بيته لمدة 40 يومًا هل تبقي روح الميت في بيته تبقي روح الميت في بيته لمدة 40 يومًا تبقي روح الميت في بيته هل تبقى روح الميت في بيتها تبقى روح الميت في بيتها

