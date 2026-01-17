كريم أسامة يقدم أغنية «مش بتغير» تتر مسلسل بطل العالم

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «بطل العالم»، أغنية العمل تحت عنوان «مش بتغيّر»، فى خطوة تمهد لانطلاق أحد أبرز الأعمال الدرامية المرتقبة على منصة «يانجو بلاي» وقناة CBC يوم 18 يناير الجارى.

https://www.instagram.com/reel/DTlNEnZCJde/?igsh=MWJidjB1NHlpM2QzNA==

«مش بتغيّر» يقدّمها الفنان كريم أسامة، وتعكس الأجواء الدرامية والإنسانية للمسلسل، إذ ستُستخدم كتتر البداية الرسمى لجميع حلقات العمل.

مسلسل «بطل العالم» من بطولة عصام عمر، ويشاركه البطولة كل من جيهان الشماشرجى وفتحى عبدالوهاب، فى عمل يجمع نخبة من النجوم ضمن إنتاجات يانجو الأصلية.

ويمنح طرح أغنية التتر الجمهور لمحة مبكرة عن عالم مسلسل بطل العالم ونبرته الدرامية، الذى يمزج بين الدراما والمغامرة، والكوميديا، ويتألف من 10 حلقات

وتدور أحداث مسلسل بطل العالم حول صلاح الحريف (يجسده عصام عمر)، بطل ملاكمة سابق يعيش حياة متواضعة بعد ابتعاده عن الأضواء.

ويجد صلاح نفسه مجبرًا على العمل كحارس شخصى. ومع ظهور دنيا الجندى (جيهان الشماشرجي)، تنقلب حياته رأسًا على عقب بسبب تهديدات المحروق، زعيم المراهنات (فتحى عبد الوهاب)، لينخرط فى عالم جديد مليء بالأسرار والمخاطر فى إطار يحمل جرعة من التشويق والكوميديا.