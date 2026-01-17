بنها بوابة الاستثمار.. الخطيب يتفقد المنطقة الاستثمارية ويعد بحل المشكلات وتسهيل التراخيص

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال زيارته للمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، لقاءً مع المستثمرين بالمنطقة.

وحضر المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والمهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اللقاء، أن المناطق الاستثمارية تقدم كافة الخدمات ولها مجلس إدارة ممثل به كل جهات الدولة، ما يتيح سرعة استخراج التراخيص والقرارات، وهي من النماذج الناجحة في تسهيل إجراءات الاستثمار.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى زيادة عدد المناطق الاستثمارية والتوسع فيها لضمان تلبية احتياجات المستثمرين وتقديم التيسيرات اللازمة لهم.

البيت الأبيض يدرس إجراء تنفيذيا لفرض سقف على فوائد بطاقات الائتمان وزير الاستثمار: المنصة الرقمية توفر 389 ترخيصًا و460 خدمة رقمية

وأوضح الوزير أن وزارة الاستثمار تعمل على زيادة عدد الموظفين بمكاتب خدمات المستثمرين بالمحافظات لتسهيل الإجراءات على المستثمرين وتلبية طلباتهم، مشيراً إلى أن منصة التراخيص المؤقتة تطرح ٣٨٩ ترخيصاً لتسريع إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط داخل المناطق الاستثمارية، وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.

وأكد الوزير، حرص الوزارة على حل أي معوقات تواجه المستثمرين ووضع جدول زمني محدد لحل أي مشكلة، وذلك من خلال مراكز الخدمة والمنصات الرقمية المتاحة، بما يضمن تقديم خدمات ميسرة تساعد المستثمرين على التوسع والإنتاج وزيادة التصدير للخارج.

وشدد على ضرورة تمكين المستثمرين من إيصال أصواتهم للجهات المختصة بشكل مباشر وسريع، مشيراً إلى أن أي مشكلة تتعلق برد الأعباء أو تقديم المستحقات يجب التعامل معها فوراً وبما لا يتجاوز ٩٠ يوماً، وفق ما تم الوعد به.

وأشار الوزير إلى أن القانون لا يمنع تملك الأراضي داخل المناطق الاستثمارية بدلاً من الاكتفاء بحق الانتفاع، مشدداً على أن اختيار المواقع الصناعية أو الاستثمارية القريبة من المناطق السكنية يسهم في تسهيل حركة العمالة وتقليل الحاجة للسفر لمسافات طويلة، مع إمكانية معالجة أي تحديات صغيرة مثل طريق بطول ٥٠٠ متر ضمن إطار زمني محدد.

من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، على التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار لتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمستثمرين، مشيراً إلى حرص المحافظة على إتاحة وتيسير كافة الخدمات اللازمة لعمل المستثمرين داخل المنطقة الاستثمارية، بما في ذلك المرافق والطرق وخطوط النقل وغيرها.

وخلال اللقاء استعرض المستثمرون أهم طلباتهم للتوسع في نشاطهم وأبرز المعوقات التي تواجههم، خاصة المتعلقة بالحصول على التمويل اللازم للتوسع وزيادة الإنتاج والتصدير للخارج، مؤكدين أن المنطقة الاستثمارية توفر لهم كافة الخدمات داخل مكان موحد وممثل فيه كل الجهات المعنية، ما يوفر الوقت والجهد ويعزز كفاءة العمل.

وفي تعقيبه على مداخلاتهم، أكد وزير الاستثمار وضع جدول زمني محدد لحل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين ومتابعتها بشكل مستمر وصولاً للحل.

كما قام المهندس حسن الخطيب، يرافقه محافظ القليوبية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتفقد معرض لمنتجات المصانع المتواجدة بالمنطقة الاستثمارية ببنها، التي تمتد على مساحة ٤٦ فدانا وتضم ٦٠ مشروعاً صناعياً في مجالات الصناعات الغذائية والزراعية والصناعات المكملة لها، وتوفر أكثر من ٢٨٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.