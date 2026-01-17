قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسوان يكرم الفنان النوبي أحمد إسماعيل لدوره بافتتاح المتحف المصري

محمد عبد الفتاح

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتكريم الفنان والمطرب النوبى أحمد إسماعيل أبن قرية مصمص التابعة لمركز نصر النوبة، حيث أهداه شهادة تقدير ودرع المحافظة تعبيراً عن الفخر والإعتزاز بما يقدمه من إبداع فنى راقى يعكس الهوية الثقافية الأصيلة .

ويأتى ذلك فى إطار حرصه الدائم على دعم وتكريم أصحاب المواهب المتميزة من أبناء محافظة أسوان .

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بالأداء المتميز للفنان أحمد إسماعيل ، والذى تجلى بشكل واضح خلال مشاركته المشرفة فى حفل إفتتاح المتحف المصرى الكبير ذلك الحدث العالمى الذى شهده الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول وكبار المسؤولين والوفود الرسمية من مختلف دول العالم.

وأكد المحافظ على أن هذا الظهور يعكس الصورة الحضارية والثقافية لمحافظة أسوان على المستويين المحلى والدولى .

ومن جانبه أعرب الفنان أحمد إسماعيل عن خالص شكره وتقديره لمحافظ أسوان على هذا التكريم والدعم المعنوى .

وأكد على أن هذه اللفتة الكريمة تمثل حافزاً قوياً لمواصلة مسيرته الفنية فى خدمة الفن المصرى، والعمل على إبراز ونقل ثقافة وتراث النوبة العريقة للأجيال القادمة .

وأوضح الفنان أحمد إسماعيل على أنه بناءاً على ما تم بحثه خلال لقائه بمحافظ أسوان سيتم التنسيق مع الجهات المختصة بقطاع الثقافة للمشاركة فى عدد من المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية داخل وخارج المحافظة بما يسهم فى إحياء التراث النوبى الأصيل والتعريف به على نطاق أوسع .

