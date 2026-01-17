قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية المكيفة والروسية اليوم السبت 17يناير 2026
هل راجع النبي الله في عدد الصلوات برحلة الإسراء والمعراج.. الإفتاء تجيب
تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان
تقاسم عوائد الاقتصاد الأزرق.. معاهدة الأمم المتحدة لحماية التنوع البيولوجي تدخل حيز التنفيذ
انسحاب قوات قسد من مدينة دير حافر بالكامل.. والجيش السوري ينتشر
جامعة القاهرة توقّع جزاءات رادعة بحق بعض الطلاب لمخالفتهم القيم والأعراف الجامعية
مجلس السلام فى غزة.. أمريكا تطرح توسيع الفكرة ليشمل أوكرانيا وفنزويلا
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة
أمريكا وإيطاليا تؤكدان ضرورة التعاون لدعم استقرار الشرق الأوسط
دعاء للميت في آخر أيام شهر رجب.. 6 كلمات تفرش قبره بفراش الجنة
سعر الدولار اليوم السبت فى البنوك المصرية 17-1-2026
محافظات

أخبار أسوان.. حركة تغييرات للقيادات المحلية وافتتاح للمساجد وحملات تفتيشيةوندوات توعوية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ  24 ساعة من يوم الجمعة الموافق: 16/1/2026 احداث متنوعة. 

فقد اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حركة تغييرات موسعة فى القيادات المحلية لإختيار نواب وسكرتيرى رؤساء المراكز والمدن ، ورؤساء القرى والأحياء ، وسكرتيرى القرى ، والتى تأتى فى إطار خطة المحافظة لتطوير الأداء الإدارى ورفع كفاءة منظومة العمل التنفيذى.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الحركة تم إجراؤها بكل شفافية وفقاً لإعلان المحافظة رقم ( 4 ) لسنة 2025 بشأن الحاجة لشغل هذه الوظائف الإشرافية والإدارية الداخلية ، ولحين شغلها بالطرق القانونية ، وقد تقدم 71 من العاملين بالديوان العام ، والوحدات المحلية التابعة والجهات الحكومية المختلفة لشغل الوظائف سالفة الذكر .

ولفت المحافظ بأنه تم إختيار القيادات الجديدة بإجمالى 23 قيادة. 

https://www.elbalad.news/6837145

تواصل مديرية الأوقاف بأسوان إفتتاح سلسلة المساجد الجديدة داخل مختلف مدن ومراكز المحافظة سواء التى تم إنشاؤها أو إجراء أعمال الصيانة والتجديد ورفع الكفاءة لها بالجهود الذاتية أو من خلال الوزارة.

وفى هذا الإطار ، وفى ضوء جهود الدولة لإعمار بيوت الله ، والتى تشهد تنفيذ أعمال التطوير والصيانة ورفع الكفاءة لها أو الإنشاء الجديد فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

https://www.elbalad.news/6837162

جهود متنوعة 

نفذت مديرية العمل بأسوان عددا من الحملات التفتيشية المكثفة من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية ومكاتبها التابعة لها ، واستهدفت المنشآت السياحية المتمثلة فى الفنادق العائمة، وذلك للوقوف على مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل طبقاً لأحكام القانون حفاظاً على سلامة المنشآت والعاملين والزائرين.

ويأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على دعم القطاع السياحى ، وضمان استمرارية العمل به في بيئة آمنة تحمى الأرواح والممتلكات .

https://www.elbalad.news/6837176

قامت وحدة السكان بأسوان بالتعاون مع شركاء النجاح من رؤساء المراكز والمدن والجهات المختصة بالإنتهاء من الفعاليات الشهرية لمبادرة " صحتك تهمنا " ، والتى شهدت تنفيذ سلسلة من الندوات التوعوية للمواطنين .

ويأتى ذلك فى إطار إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقضية السكانية ووفقاً لرؤية مصر 2030 والتى تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة ، وتحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

https://www.elbalad.news/6837171

تنطلق اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بأسوان، بجميع مدارس المحافظة، حيث يؤدى 30 ألفا و185 طالبا وطالبة نظام (عام  - لغات - رياضى - خاص - دمج) ، بالإضافة إلى طلاب مدرسة النيل المصرية الدولية امتحاناتهم أمام 213 لجنة بواقع 930 طالبا وطالبة.

https://www.elbalad.news/6837700

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة مهملة في الرجيم
أحدث وصفات السوشي المنزلي
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
