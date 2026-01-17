أخبار أسوان.. حركة تغييرات للقيادات المحلية وافتتاح للمساجد وحملات تفتيشيةوندوات توعوية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق: 16/1/2026 احداث متنوعة.

فقد اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حركة تغييرات موسعة فى القيادات المحلية لإختيار نواب وسكرتيرى رؤساء المراكز والمدن ، ورؤساء القرى والأحياء ، وسكرتيرى القرى ، والتى تأتى فى إطار خطة المحافظة لتطوير الأداء الإدارى ورفع كفاءة منظومة العمل التنفيذى.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الحركة تم إجراؤها بكل شفافية وفقاً لإعلان المحافظة رقم ( 4 ) لسنة 2025 بشأن الحاجة لشغل هذه الوظائف الإشرافية والإدارية الداخلية ، ولحين شغلها بالطرق القانونية ، وقد تقدم 71 من العاملين بالديوان العام ، والوحدات المحلية التابعة والجهات الحكومية المختلفة لشغل الوظائف سالفة الذكر .

ولفت المحافظ بأنه تم إختيار القيادات الجديدة بإجمالى 23 قيادة.

تواصل مديرية الأوقاف بأسوان إفتتاح سلسلة المساجد الجديدة داخل مختلف مدن ومراكز المحافظة سواء التى تم إنشاؤها أو إجراء أعمال الصيانة والتجديد ورفع الكفاءة لها بالجهود الذاتية أو من خلال الوزارة.

وفى هذا الإطار ، وفى ضوء جهود الدولة لإعمار بيوت الله ، والتى تشهد تنفيذ أعمال التطوير والصيانة ورفع الكفاءة لها أو الإنشاء الجديد فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جهود متنوعة

نفذت مديرية العمل بأسوان عددا من الحملات التفتيشية المكثفة من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية ومكاتبها التابعة لها ، واستهدفت المنشآت السياحية المتمثلة فى الفنادق العائمة، وذلك للوقوف على مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل طبقاً لأحكام القانون حفاظاً على سلامة المنشآت والعاملين والزائرين.

ويأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على دعم القطاع السياحى ، وضمان استمرارية العمل به في بيئة آمنة تحمى الأرواح والممتلكات .

قامت وحدة السكان بأسوان بالتعاون مع شركاء النجاح من رؤساء المراكز والمدن والجهات المختصة بالإنتهاء من الفعاليات الشهرية لمبادرة " صحتك تهمنا " ، والتى شهدت تنفيذ سلسلة من الندوات التوعوية للمواطنين .

ويأتى ذلك فى إطار إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقضية السكانية ووفقاً لرؤية مصر 2030 والتى تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة ، وتحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

تنطلق اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بأسوان، بجميع مدارس المحافظة، حيث يؤدى 30 ألفا و185 طالبا وطالبة نظام (عام - لغات - رياضى - خاص - دمج) ، بالإضافة إلى طلاب مدرسة النيل المصرية الدولية امتحاناتهم أمام 213 لجنة بواقع 930 طالبا وطالبة.

