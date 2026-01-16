قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحد أبطال حرب أكتوبر.. من هو الحاج عوض هدل شيخ مشايخ البشارية الذي وافته المنية اليوم؟
جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تبتكر روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي
برلمانية: انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ يعكس قوة الدبلوماسية المصرية
سعر الذهب عيار 21 في الإمارات اليوم الجمعة 16-1-2026
حسام حسن: أتمني زيادة أعداد المحترفين.. ومواجهة نيجيريا قوية للغاية.. فيديو
مهندس بأسوان: مشروع بنبنان قدرته تمثل 80% من إنتاج السد العالي
حسام حسن: تأثرنا بالإصابات في أمم إفريقيا واللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا.. فيديو
بعد دعوة الجيش السوري.. انشقاق 6 عناصر من تنظيم قسد على جبهة دير حافر
حسام حسن: فزنا بأمم أفريقيا 7 مرات وسنقاتل أمام نيجيريا.. فيديو
رئيس لجنة إدارة غزة: خدمة الأطفال والنساء الثكالى والشيوخ والجرحى أولوياتنا
وزيرة البيئة تناقش آليات تنفيذ مشروعات طاقة الرياح في منطقة خليج السويس
لحظة انسحاب البعثة الإعلامية المصرية من مؤتمر مدرب نيجيريا.. فيديو
محافظات

وحدة السكان بأسوان تنفذ 34 ندوة في شهر ضمن مبادرة صحتك تهمنا

وحدة السكان بأسوان
وحدة السكان بأسوان
محمد عبد الفتاح

قامت وحدة السكان بأسوان بالتعاون مع شركاء النجاح من رؤساء المراكز والمدن والجهات المختصة بالإنتهاء من الفعاليات الشهرية لمبادرة " صحتك تهمنا " ، والتى شهدت تنفيذ سلسلة من الندوات التوعوية للمواطنين .

ويأتى ذلك فى إطار إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقضية السكانية ووفقاً لرؤية مصر 2030 والتى تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة ، وتحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد جابر مدير وحدة السكان بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان ، وبمتابعة من الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية برعاية الوزيرة الدكتورة منال عوض ، وأيضاً الدكتورة فاطمة جيل رئيس الإدارة المركزية للسكان بالوزارة فقد شملت البرامج التوعوية للمبادرة التعريب بكيفية الإعتناء بالصحة ، وتنظيم الأسرة ، وإستخدام وسائل تنظيم الأسرة والتغذية السليمة ، وفوائد الغذاء السليم على صحة الإنسان ، والإسعافات الأولية ، وشرح سرعة إسعاف مريض السكر والضغط ، فضلاً عن الحديق عن أمراض الشتاء والوقاية منها ، علاوة عن توضيح أثار الزيادة السكانية على الأسرة والمجتمع .

ندوات توعوية

ولفت بأن المبادرة إستهدفت كافة المستويات المحلية بالمراكز والمدن والقرى والأحياء وذلك بإجمالى 34 ندوة إستفاد منها أمثر من 1000 مواطن ومواطنه بحضور منسقى ومقررى الوحدة بالمشاركة مع الأطباء والرائدات الريفيات ، وشملت قرى الحجز بحرى وقبلى والكلح غرب وشرق والطوناب والرديسية بحرى والقنان والبصيلية قبلى ووادى عبادى ووادى الصعايدة بمركز إدفو ، وقرى بلانة وأبو سمبل والمالكى وقورته بمركز نصر النوبة .

وقرى سلوا والكاجوج والكفور والمنشية الجديدة وحجازة والعتمور وإقليت وفارس بمركز كوم أمبو ، وقرى بنبان والشطب والمنصورية بمركز دراو ، وقرى غرب أسوان وأبو الريش بحرى ووادى كركر بمركز أسوان ، وبالمتابعه بعد الندوات تلاحظ أثر هذه الندوات فى رفع الوعى والمعرفة بين أهالى القرى المستهدفة ، وأفادوا بأهمية نشر تلك المعلومات على ذويهم وأقاربهم .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

تشغيل واتساب بدون إنترنت

تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

الغندور

خالد الغندور: لماذا شجع الجمهور المغربي بنين وساحل العاج والسنغال؟

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

قسمة العدل

قبل عرضه غدًا .. مواعيد عرض مسلسل قسمة العدل

Seven Dials

Seven Dials يدخل قائمة الأعلى مشاهدة في مصر

ياسمين عبد العزيز ورضوى الشربيني

أختي وضهر لبعض.. رضوى الشربيني تهنئ ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها

بالصور

الموجة الـ 28.. إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

