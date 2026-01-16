وحدة السكان بأسوان تنفذ 34 ندوة في شهر ضمن مبادرة صحتك تهمنا

قامت وحدة السكان بأسوان بالتعاون مع شركاء النجاح من رؤساء المراكز والمدن والجهات المختصة بالإنتهاء من الفعاليات الشهرية لمبادرة " صحتك تهمنا " ، والتى شهدت تنفيذ سلسلة من الندوات التوعوية للمواطنين .

ويأتى ذلك فى إطار إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقضية السكانية ووفقاً لرؤية مصر 2030 والتى تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة ، وتحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد جابر مدير وحدة السكان بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان ، وبمتابعة من الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية برعاية الوزيرة الدكتورة منال عوض ، وأيضاً الدكتورة فاطمة جيل رئيس الإدارة المركزية للسكان بالوزارة فقد شملت البرامج التوعوية للمبادرة التعريب بكيفية الإعتناء بالصحة ، وتنظيم الأسرة ، وإستخدام وسائل تنظيم الأسرة والتغذية السليمة ، وفوائد الغذاء السليم على صحة الإنسان ، والإسعافات الأولية ، وشرح سرعة إسعاف مريض السكر والضغط ، فضلاً عن الحديق عن أمراض الشتاء والوقاية منها ، علاوة عن توضيح أثار الزيادة السكانية على الأسرة والمجتمع .

ندوات توعوية

ولفت بأن المبادرة إستهدفت كافة المستويات المحلية بالمراكز والمدن والقرى والأحياء وذلك بإجمالى 34 ندوة إستفاد منها أمثر من 1000 مواطن ومواطنه بحضور منسقى ومقررى الوحدة بالمشاركة مع الأطباء والرائدات الريفيات ، وشملت قرى الحجز بحرى وقبلى والكلح غرب وشرق والطوناب والرديسية بحرى والقنان والبصيلية قبلى ووادى عبادى ووادى الصعايدة بمركز إدفو ، وقرى بلانة وأبو سمبل والمالكى وقورته بمركز نصر النوبة .

وقرى سلوا والكاجوج والكفور والمنشية الجديدة وحجازة والعتمور وإقليت وفارس بمركز كوم أمبو ، وقرى بنبان والشطب والمنصورية بمركز دراو ، وقرى غرب أسوان وأبو الريش بحرى ووادى كركر بمركز أسوان ، وبالمتابعه بعد الندوات تلاحظ أثر هذه الندوات فى رفع الوعى والمعرفة بين أهالى القرى المستهدفة ، وأفادوا بأهمية نشر تلك المعلومات على ذويهم وأقاربهم .