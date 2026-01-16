استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت السياحية بأسوان

نفذت مديرية العمل بأسوان عددا من الحملات التفتيشية المكثفة من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية ومكاتبها التابعة لها ، واستهدفت المنشآت السياحية المتمثلة فى الفنادق العائمة، وذلك للوقوف على مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل طبقاً لأحكام القانون حفاظاً على سلامة المنشآت والعاملين والزائرين.

ويأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على دعم القطاع السياحى ، وضمان استمرارية العمل به في بيئة آمنة تحمى الأرواح والممتلكات .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات محمد جبران وزير العمل ، وتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

ومن جانبه أوضح محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأسوان أن هذه الحملات التى تنفذها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل تستهدف التأكد من التزام أصحاب المنشآت بالحصول على التراخيص اللازمة ، وتوفير وسائل السلامة المطلوبة ، وتطبيق خطط الطوارئ وإجراءات الوقاية المهنية.

وأكد المحافظ أنه يتم تكثيف الحملات التفتيشية خلال الفترة الحالية لدعم القطاع السياحى ، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل بما يحقق الإستقرار الوظيفى ويحافظ على سلامة العاملين، ويسهم فى رفع كفاءة وجودة الخدمات السياحية المقدمة للمواطنين والزائرين من مختلف دول العالم .