اليوم.. 30 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بـ أسوان

تنطلق اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بأسوان، بجميع مدارس المحافظة، حيث يؤدى 30 ألفا و185 طالبا وطالبة نظام (عام - لغات - رياضى - خاص - دمج) ، بالإضافة إلى طلاب مدرسة النيل المصرية الدولية امتحاناتهم أمام 213 لجنة بواقع 930 طالبا وطالبة.

ومن جانبه، أكد محمود بدوى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2025/2026.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور اسماعيل كمال محافظ أسوان بشأن تحقيق الجاهزية الكاملة لامتحانات الشهادة الإعدادية.

ولفت بدوى إلى أن الطلاب موزعون على 57 لجنة بإدارة أسوان التعليمية، و2249 طالبا وطالبة موزعون على 16 لجنة بإدارة دراو التعليمية ، و2216 طالبا وطالبة موزعون على 16 لجنة بإدارة نصر النوبة التعليمية، و8096 طالبا وطالبة موزعون على 59 لجنة بإدارة كوم امبو التعليمية ، و8304 طلاب وطالبان موزعون على 65 لجنة بإدارة إدفو التعليمية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن الطلاب يؤدون امتحانهم "بنظام البوكليت"، حيث يوجد داخل كل لجنة 4 نماذج امتحانية مختلفة (أ.ب.ج.د) "نفس الأسئلة ، ولكن بترتيب مختلف"، يتم توزيعها على الطلاب، بحيث يتسلم الطالب نموذجا مخالفا لزميله الذى يليه أو المجاور له، وتم دق رقم سري "كود" لكل لجنة امتحانية، لمنع الغش، حيث أن لكل لجنة كود خاص بها، للوصول إلى الطالب فى حالة الغش أو تصوير البوكليت، وبالتالي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.