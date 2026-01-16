غدا.. 30 ألفا و185 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بأسوان

أكد محمود بدوى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2025/2026 ، والتى تنطلق غداً السبت بجميع مدارس المحافظة.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور اسماعيل كمال محافظ أسوان بشأن تحقيق الجاهزية الكاملة لامتحانات الشهادة الإعدادية.

ويؤدى 30 ألفا و185 طالبا وطالبة نظام (عام - لغات - رياضى - خاص - دمج) ، بالإضافة إلى طلاب مدرسة النيل المصرية الدولية امتحاناتهم أمام 213 لجنة بواقع 930 طالبا وطالبة.

ولفت إلى أن الطلاب موزعون على 57 لجنة بإدارة أسوان التعليمية، و2249 طالبا وطالبة موزعون على 16 لجنة بإدارة دراو التعليمية ، و2216 طالبا وطالبة موزعون على 16 لجنة بإدارة نصر النوبة التعليمية، و8096 طالبا وطالبة موزعون على 59 لجنة بإدارة كوم امبو التعليمية ، و8304 طلاب وطالبان موزعون على 65 لجنة بإدارة إدفو التعليمية.

امتحانات

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن الطلاب يؤدون امتحانهم "بنظام البوكليت"، حيث يوجد داخل كل لجنة 4 نماذج امتحانية مختلفة (أ.ب.ج.د) "نفس الأسئلة ، ولكن بترتيب مختلف"، يتم توزيعها على الطلاب، بحيث يتسلم الطالب نموذجا مخالفا لزميله الذى يليه أو المجاور له، وتم دق رقم سري "كود" لكل لجنة امتحانية، لمنع الغش، حيث أن لكل لجنة كود خاص بها، للوصول إلى الطالب فى حالة الغش أو تصوير البوكليت، وبالتالي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

وأوضح أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء لجان سواء عن طريق المقابلة "بالمديرية والإدارات التعليمية" أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بسير اللجان ، خاصة فيما يتعلق بتأمين حجرات الأسئلة بالتنسيق مع جهات الأمن المسئولة، وعلى رؤساء اللجان التأكد من مطابقة البيانات المدونة على مظاريف "نماذج البوكليت" المسلمة إليهم مع أعداد الطلاب المتقدمين للجنة، وذلك من واقع كشوف المناداة التى سبق تسلمها من لجنة النظام والمراقبة، وتم التشديد عليهم بعدم فتح مظاريف "البوكليت" إلا داخل اللجنة، وتناولت الإجتماعات كذلك التعليمات التى يجب أن يلتزم بها (المراقبون الأوائل - المراقبون - الملاحظون - الأمن).

وأضاف محمود بدوى أنه تم استغلال المدارس الثانوية "عام" ليؤدى طلاب الشهادة الإعدادية إمتحانهم بها حيث إن هذه المدارس مزودة بكاميرات بما يمكن رؤساء اللجان من متابعة كافة اللجان، للتصدى لمحاولات الغش بالتزامن مع طباعة الأكواد السرية لكل لجنة .

وأشار إلى أنه تم تجهيز جميع اللجان من نظافة ومقاعد مناسبة وكشوف مناداة، ولوحات إرشادية بأماكن اللجان ، وتم تجهيز كافة الأوراق الإدارية الخاصة بإمتحانات الشهادة الإعدادية بكل لجنة إمتحانية، كما تم توفير كافة السبل التى تضمن تهيئة المناخ الملائم أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية برئاسته شخصياً وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة، لمتابعة سير العملية الامتحانية على مدار الساعة، لتلقى أية شكاوى أو مشكلات قد ترد خلال فترة الامتحانات.

وشدد على ضرورة التزام الجميع بكافة الضوابط والقوانين المنظمة للعملية الامتحانية، وأنه تم التنبيه على السادة القائمين على الامتحانات بضرورة توفير الهدوء داخل اللجان، وحظر حيازة أو استخدام الهاتف المحمول، وكذلك التصدى لمحاولات الغش بكل حزم.

وأضاف أنه خلال زيارات المتابعة "للمطبعة السرية" تم التنبيه على العاملين بها، بضرورة تحرى الدقة فى الطباعة، وأن يكون "البوكليت" خاليا من الأخطاء الإملائية أو الفنية، وتم التنبيه على التوجيه، بضرورة أن تكون الامتحانات من الكتاب المدرسى وبعيدة عن الموضوعات السياسية أو الدينية أو الشائكة، وكذلك أنه تم تجهيز مقر الكنترول ولجان تقدير الدرجات بكافة الأدوات والأجهزة اللازمة بما يضمن سير عملية التصحيح والرصد بطريقة سليمة ودقيقة وسريعة، ويحافظ كذلك على راحة وسلامة المنتدبين لأعمال الكنترول والتصحيح.

واختتم بأن المديرية قامت بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين اللجان، وكذلك تأمين نقل مظاريف البوكليت من مراكز التوزيع إلى مقار اللجان، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية للطلاب، بالإضافة إلى المجالس المحلية لضمان نظافة محيط المدارس وكذلك عدم تواجد الباعة الجائلين، متمنياً النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات.

والجدير بالذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحانهم غدًا فى مادتي "اللغة العربية والخط والإملاء" و"التربية الدينية" وتنتهى الامتحانات الخميس الموافق ٢٢ يناير الجارى بمادة "اللغة الإنجليزية"، وتنطلق الامتحانات فى تمام الساعة التاسعة صباحًا.