قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
بالصور .. رئيس مدينة بورفؤاد : جبال الملح تجذب آلاف الزوار من مختلف المحافظات
إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس؟.. قرار حكومي يحدد
القط نيمبوس يتوقع تتويج المغرب بلقب أمم إفريقيا على حساب السنغال
مصر أحبطت مخطط التهجير .. مصطفى بكري يكشف تفاصيل المرحلة الجديدة في غزة
الديوان الملكي السعودي: الملك سلمان يغادر المستشفى بعد استكمال الفحوصات الطبية
حسن عبد الرحمن: تدخل الرئيس السيسي صحّح مسار الانتخابات البرلمانية
عودة مبابي وغياب رودريجو.. قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني
محافظ بورسعيد يصدق على إضافة ميعاد جديد لخط الميني باص لمدينة سلام مصر
اتحاد الكرة يحسم الجدل: استمرار حسام حسن مع منتخب مصر حتى كأس العالم 2026
بعد التهديد بقصفها.. ترامب يشكر إيران لإلغاء إعدام 800 شخص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غدا.. 30 ألفا و185 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بأسوان

امتحانات الشهادة الإعدادية
امتحانات الشهادة الإعدادية
محمد عبد الفتاح

أكد محمود بدوى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2025/2026 ، والتى تنطلق غداً السبت بجميع مدارس المحافظة.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور اسماعيل كمال محافظ أسوان بشأن تحقيق الجاهزية الكاملة لامتحانات الشهادة الإعدادية.

ويؤدى 30 ألفا و185 طالبا وطالبة نظام (عام  - لغات - رياضى - خاص - دمج) ، بالإضافة إلى طلاب مدرسة النيل المصرية الدولية امتحاناتهم أمام 213 لجنة بواقع 930 طالبا وطالبة. 

ولفت إلى أن الطلاب موزعون على 57 لجنة بإدارة أسوان التعليمية، و2249 طالبا وطالبة موزعون على 16 لجنة بإدارة دراو التعليمية ، و2216 طالبا وطالبة موزعون على 16 لجنة بإدارة نصر النوبة التعليمية، و8096 طالبا وطالبة موزعون على 59  لجنة بإدارة كوم امبو التعليمية ، و8304 طلاب وطالبان موزعون على 65 لجنة بإدارة إدفو التعليمية. 

امتحانات 

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن الطلاب يؤدون امتحانهم "بنظام البوكليت"، حيث يوجد داخل كل لجنة 4 نماذج امتحانية مختلفة (أ.ب.ج.د) "نفس الأسئلة ، ولكن بترتيب مختلف"، يتم توزيعها على الطلاب، بحيث يتسلم الطالب نموذجا مخالفا لزميله الذى يليه أو المجاور له، وتم دق رقم سري "كود" لكل لجنة امتحانية، لمنع الغش، حيث أن لكل لجنة كود خاص بها، للوصول إلى الطالب فى حالة الغش أو تصوير البوكليت، وبالتالي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

وأوضح أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء لجان سواء عن طريق المقابلة "بالمديرية والإدارات التعليمية" أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بسير اللجان ، خاصة فيما يتعلق بتأمين حجرات الأسئلة بالتنسيق مع جهات الأمن المسئولة، وعلى رؤساء اللجان التأكد من مطابقة البيانات المدونة على مظاريف "نماذج البوكليت" المسلمة إليهم مع أعداد الطلاب المتقدمين للجنة، وذلك من واقع كشوف المناداة التى سبق تسلمها من لجنة النظام والمراقبة، وتم التشديد عليهم بعدم فتح مظاريف "البوكليت" إلا داخل اللجنة، وتناولت الإجتماعات كذلك التعليمات التى يجب أن يلتزم بها (المراقبون الأوائل - المراقبون - الملاحظون - الأمن).

وأضاف محمود بدوى أنه تم استغلال المدارس الثانوية "عام" ليؤدى طلاب الشهادة الإعدادية إمتحانهم بها حيث إن هذه المدارس مزودة بكاميرات بما يمكن رؤساء اللجان من متابعة كافة اللجان، للتصدى لمحاولات الغش بالتزامن مع طباعة الأكواد السرية لكل لجنة .

وأشار إلى أنه تم تجهيز جميع اللجان من نظافة ومقاعد مناسبة وكشوف مناداة، ولوحات إرشادية بأماكن اللجان ، وتم تجهيز كافة الأوراق الإدارية الخاصة بإمتحانات الشهادة الإعدادية بكل لجنة إمتحانية، كما تم توفير كافة السبل التى تضمن تهيئة المناخ الملائم أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر. 

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية برئاسته شخصياً وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة، لمتابعة سير العملية الامتحانية على مدار الساعة، لتلقى أية شكاوى أو مشكلات قد ترد خلال فترة الامتحانات. 

وشدد على ضرورة التزام الجميع بكافة الضوابط والقوانين المنظمة للعملية الامتحانية، وأنه تم التنبيه على السادة القائمين على الامتحانات بضرورة توفير الهدوء داخل اللجان، وحظر حيازة أو استخدام الهاتف المحمول، وكذلك التصدى لمحاولات الغش بكل حزم. 

وأضاف أنه خلال زيارات المتابعة "للمطبعة السرية"  تم التنبيه على العاملين بها، بضرورة تحرى الدقة فى الطباعة، وأن يكون "البوكليت" خاليا من الأخطاء الإملائية أو الفنية، وتم التنبيه على التوجيه، بضرورة أن تكون الامتحانات من الكتاب المدرسى وبعيدة عن الموضوعات السياسية أو الدينية أو الشائكة، وكذلك أنه تم تجهيز مقر الكنترول ولجان تقدير الدرجات بكافة الأدوات والأجهزة اللازمة بما يضمن سير عملية التصحيح والرصد بطريقة سليمة ودقيقة وسريعة، ويحافظ كذلك على راحة وسلامة المنتدبين لأعمال الكنترول والتصحيح. 

واختتم بأن المديرية قامت بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين اللجان، وكذلك تأمين نقل مظاريف البوكليت من مراكز التوزيع إلى مقار اللجان، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية للطلاب، بالإضافة إلى المجالس المحلية لضمان نظافة محيط المدارس وكذلك عدم تواجد الباعة الجائلين، متمنياً النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات. 

والجدير بالذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحانهم غدًا فى مادتي "اللغة العربية والخط والإملاء" و"التربية الدينية" وتنتهى الامتحانات الخميس الموافق ٢٢ يناير الجارى بمادة "اللغة الإنجليزية"، وتنطلق الامتحانات فى تمام الساعة التاسعة صباحًا.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الاهلي

الموضوع قلب رسمي .. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

الرئيس السيسي

متسابق دولة التلاوة يؤم المصلين في صلاة الفجر بحضور الرئيس السيسي

سعر الذهب

تخطى 7000 جنيه.. ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعى

التضامن تشارك في أعمال المنتدى العالمي الأول لمقدمي الرعاية بـ مدريد

مؤسسة زاهي حواس

مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تطلق دورتها التدريبية الثالثة

الدواجن

حصاد الزراعة| آليات لضبط أسعار الدواجن بالأسواق

بالصور

قرية أبونجاح بالشرقية تستغيث لبوار أراض زراعية بسبب مشكلات الصرف

ارض زراعية
ارض زراعية
ارض زراعية

الجلوس الطويل يضر الأوردة ويزيد خطر الدوالي.. طرق وقاية بسيطة

كيف يؤثر الجلوس الطويل على صحة الأوردة
كيف يؤثر الجلوس الطويل على صحة الأوردة
كيف يؤثر الجلوس الطويل على صحة الأوردة

طريقة عمل المكرونة بالجمبرى بخطوات بسيطة .. لذيذة وأطفالك هيحبوها

طريقة عمل المكرونة بالجمبرى
طريقة عمل المكرونة بالجمبرى
طريقة عمل المكرونة بالجمبرى

قلة الدهون في الجسم قد ترفع ضغط الدم وتزيد من الجلطات.. دراسة تحذر

ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟

فيديو

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد