منها البرحي والمجدول..الزراعة: توفير أنسجة وشتلات النخيل التصديري

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية عن توفير أنسجة وشتلات نخيل الأصناف التصديرية المتميزة وعلى رأسها نخيل البرحي والمجدول، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استجابة للطلب المتزايد من جانب المزارعين على هذه الأصناف عالية الجودة، وفي إطار جهود دعم وتنمية قطاع النخيل باعتباره أحد القطاعات الزراعية الواعدة ذات الأهمية الاقتصادية والتصديرية.

وأكد الدكتور علاء عزوز رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، حرص الاتحاد على دعم خطط التوسع الزراعي المنظم وتوفير مدخلات إنتاج موثوقة تسهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة التمور بما يعزز تنافسية التمور المصرية في الأسواق المحلية والدولية، مشيرا إلى أن إتاحة الأنسجة والشتلات تتم وفق أسس فنية معتمدة وبما يضمن الحفاظ على الصفات الوراثية للأصناف التصديرية ودعم الاستدامة داخل قطاع النخيل وحماية استثمارات المزارعين.

ووجه الاتحاد، الدعوة للمزارعين والمنتجين الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة إلى التقدم بطلبات الحجز من خلال الاتحاد في إطار تنظيم عملية الإتاحة وضمان عدالة التوزيع وفق أولويات واضحة تخدم المصلحة العامة للقطاع، مؤكدا استمراره في تنفيذ المبادرات الداعمة لتنمية قطاع النخيل وتعزيز سلاسل القيمة المرتبطة به بما يسهم في زيادة الصادرات الزراعية وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.