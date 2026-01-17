قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: الرئيس السيسي يقدر اهتمام ترامب بقضية مياه النيل ونرفض الحلول الأحادية
مدرب السنغال قبل نهائي كان 2025: فريقي تعرض لـ الخطر بمحطة القطار
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 17 يناير 2026
بالفيديو كونفرانس.. استمرار حبس والدة شيماء جمال لحين محاكمتها امام الاقتصادية
وزارة العمل تبحث مخالفات لجنة العاملين بالإصابات والتأهيل وتحيل ملفها للصحة
بعد تحذير الوزراء من رسائل احتيالية لسداد مخالفات المرور.. اعرف عقوبة النصب
حيثيات إلغاء «الإدارية العليا» قرار معاقبة مدرسة في واقعة «قارئة الفنجان»
وزير الاستثمار من بنها: إزالة المعوقات ودعم المصانع الجادة لزيادة الانتاج
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
أزمة أحمد حمدي في الزمالك.. هل يعود للتدريبات أم يغادر الفريق؟
بعد تأهلها لنصف النهائي.. فرح محفوظ تضمن ميدالية لمصر فى كأس العالم للمبارزة بالبحرين
من سيشارك في كان 2027؟.. معدل الأعمار أزمة تواجه منتخب مصر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير مياه الإسكندرية يستقبل محافظ البحيرة الأسبق والرئيس التاريخي للشركة

زيارة لشركة مياه الشرب بالاسكندرية
زيارة لشركة مياه الشرب بالاسكندرية
أحمد بسيوني

استقبل المهندس القذافي إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، السيدة المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة الأسبق، والوفد المرافق لها من سيدات أعضاء نادي «إنرويل كليوباترا الإسكندرية»، في زيارة حملت دلالات خاصة تعكس روح الإنتماء والوفاء لمسيرة عطاء ممتدة داخل قطاع مرافق المياه.

وخلال اللقاء، أعرب المهندس القذافي إبراهيم عن بالغ سعادته وترحيبه بالمهندسة نادية عبده، مؤكدًا أن زيارتها تمثل قيمة معنوية كبيرة لكافة العاملين بالشركة، لما لها من تاريخ مشرف وجهود راسخة خلال فترة توليها رئاسة مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية من عام 2002 وحتى عام 2012، والتي شهدت خلالها الشركة طفرة ملحوظة في الأداء والتطوير المؤسسي.

 وأشار إلى أن المهندسة نادية عبده تُعد نموذجًا مشرفًا للقيادة الوطنية الواعية، حيث واصلت مسيرتها المتميزة بتوليها منصب نائب محافظ البحيرة ثم محافظ البحيرة، لتظل دائمًا مثالًا يُحتذى به في الإدارة الرشيدة وخدمة الوطن.

واستعرض اللقاء المسيرة الحافلة للمهندسة نادية عبده على المستويين المحلي والدولي، حيث تُعد من أبرز القيادات النسائية في مجال المياه والتنمية، وسبق  اختيارها ضمن قائمة أكثر 50 سيدة تأثيرًا بمحافظة البحيرة، إلى جانب عضويتها السابقة بمجلس الشعب، ورئاستها للمجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، فضلًا عن عضويتها بعدد من الكيانات والمؤسسات الدولية المتخصصة في مجال المياه والتنمية المستدامة.

وأضاف المهندس القذافي، بأننا نرحب اليوم ترحيبًا يليق بقامة وطنية كبيرة وبأحد الرموز المضيئة في تاريخ شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وأن المهندسة نادية عبده ليست ضيفة على هذا الكيان، بل هي إبنة من أبنائها الذين أسهموا بصدق وإخلاص في بناء وتطوير منظومة العمل، ونحن نعتز بما قدمته من جهود خلال فترة قيادتها للشركة، ونفخر بمسيرتها المشرفة في خدمة الوطن، ونتمنى لها دوام التوفيق ومزيدًا من النجاحات، فهي دائمًا مصدر إلهام للأجيال القادمة.”

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص شركة مياه الشرب بالإسكندرية على تعزيز جسور التواصل مع القيادات الوطنية والخبرات المتميزة، وتأكيدًا على تقديرها لكل من أسهم في دعم مسيرة التطوير والارتقاء بقطاع مياه الشرب .

وفي هذا الإطار، قام نادي إينرويل كليوباترا الإسكندرية  بسداد تكلفة توصيل المياه لعدد ( 40 ) أسرة من الأسر الأكثر إحتياجاً بقرى برج العرب، والعامرية تأكيداً لدور المجتمع المدني كشريك أساسي في دعم جهود الدولة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.‎

وقد أكد المهندس القذافي إبراهيم أن شركة مياه الإسكندرية تؤمن بأن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن هذه الشراكات تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصاً في المناطق الأكثر إحتياجاً‎ .

وأضاف أن الشركة مستمرة في مد جسور التعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني من أجل توصيل خدمات المياه لجميع المواطنين دون تمييز، مشيراً إلى أن المشاركة المجتمعية أصبحت أحد المحاور الإستراتيجية لعمل الشركة القابضة وشركاتها التابعة.

الاسكندرية القذافي نادية عبده القذافي إبراهيم مياه الشرب

الفنانة لوسي

لوسي: بدعي ربنا في كل خطواتي حتى لو هعمل بوتوكس

أبطال الفيلم الوثائقي الوصية

تلاوات نادرة.. أبطال الوصية يكشفون أسرار مرض الشيخ محمد رفعت

تصوير مسلسل حق ضايع

قيادات التليفزيون المصري يحضرون تصوير مسلسل حق ضايع

بالصور

خالية من الكافيين.. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء

أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

مسجد
مسجد
مسجد

بدون جيم ولا تكلفة مالية | عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن .. نصائح مجربة لزيادة فاعلية

فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا

الكشف الطبي على 2100 مريض بقافلة السنيطة بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

سيارة الشيخ الشعراوي

بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

