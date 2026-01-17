مدير مياه الإسكندرية يستقبل محافظ البحيرة الأسبق والرئيس التاريخي للشركة

استقبل المهندس القذافي إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، السيدة المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة الأسبق، والوفد المرافق لها من سيدات أعضاء نادي «إنرويل كليوباترا الإسكندرية»، في زيارة حملت دلالات خاصة تعكس روح الإنتماء والوفاء لمسيرة عطاء ممتدة داخل قطاع مرافق المياه.

وخلال اللقاء، أعرب المهندس القذافي إبراهيم عن بالغ سعادته وترحيبه بالمهندسة نادية عبده، مؤكدًا أن زيارتها تمثل قيمة معنوية كبيرة لكافة العاملين بالشركة، لما لها من تاريخ مشرف وجهود راسخة خلال فترة توليها رئاسة مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية من عام 2002 وحتى عام 2012، والتي شهدت خلالها الشركة طفرة ملحوظة في الأداء والتطوير المؤسسي.

وأشار إلى أن المهندسة نادية عبده تُعد نموذجًا مشرفًا للقيادة الوطنية الواعية، حيث واصلت مسيرتها المتميزة بتوليها منصب نائب محافظ البحيرة ثم محافظ البحيرة، لتظل دائمًا مثالًا يُحتذى به في الإدارة الرشيدة وخدمة الوطن.

واستعرض اللقاء المسيرة الحافلة للمهندسة نادية عبده على المستويين المحلي والدولي، حيث تُعد من أبرز القيادات النسائية في مجال المياه والتنمية، وسبق اختيارها ضمن قائمة أكثر 50 سيدة تأثيرًا بمحافظة البحيرة، إلى جانب عضويتها السابقة بمجلس الشعب، ورئاستها للمجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، فضلًا عن عضويتها بعدد من الكيانات والمؤسسات الدولية المتخصصة في مجال المياه والتنمية المستدامة.

وأضاف المهندس القذافي، بأننا نرحب اليوم ترحيبًا يليق بقامة وطنية كبيرة وبأحد الرموز المضيئة في تاريخ شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وأن المهندسة نادية عبده ليست ضيفة على هذا الكيان، بل هي إبنة من أبنائها الذين أسهموا بصدق وإخلاص في بناء وتطوير منظومة العمل، ونحن نعتز بما قدمته من جهود خلال فترة قيادتها للشركة، ونفخر بمسيرتها المشرفة في خدمة الوطن، ونتمنى لها دوام التوفيق ومزيدًا من النجاحات، فهي دائمًا مصدر إلهام للأجيال القادمة.”

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص شركة مياه الشرب بالإسكندرية على تعزيز جسور التواصل مع القيادات الوطنية والخبرات المتميزة، وتأكيدًا على تقديرها لكل من أسهم في دعم مسيرة التطوير والارتقاء بقطاع مياه الشرب .

وفي هذا الإطار، قام نادي إينرويل كليوباترا الإسكندرية بسداد تكلفة توصيل المياه لعدد ( 40 ) أسرة من الأسر الأكثر إحتياجاً بقرى برج العرب، والعامرية تأكيداً لدور المجتمع المدني كشريك أساسي في دعم جهود الدولة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.‎

وقد أكد المهندس القذافي إبراهيم أن شركة مياه الإسكندرية تؤمن بأن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن هذه الشراكات تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصاً في المناطق الأكثر إحتياجاً‎ .



وأضاف أن الشركة مستمرة في مد جسور التعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني من أجل توصيل خدمات المياه لجميع المواطنين دون تمييز، مشيراً إلى أن المشاركة المجتمعية أصبحت أحد المحاور الإستراتيجية لعمل الشركة القابضة وشركاتها التابعة.