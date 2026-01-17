دون شكاوى.. هدوء وانتظام في أول أيام امتحانات الإعدادية بجنوب سيناء

انطلقت صباح اليوم السبت 17 يناير الجاري امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس تعليم جنوب سيناء، حيث أدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، وسط حالة من الهدوء والانتظام داخل اللجان.

وتفقد عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، عدداً من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدينة طور سيناء، شملت مدرستي الزهور الإعدادية بنات، والشهيد إبراهيم الرفاعي الإعدادية بنين، للاطمئنان على سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وأكد مدير المديرية حرص تعليم جنوب سيناء على توفير المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مشيراً إلى أنه تم توفير جميع المتطلبات اللازمة لضمان انتظام العملية الامتحانية، مع التشديد على تطبيق التعليمات والضوابط المنظمة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق الانضباط والشفافية، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأضاف أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلقَّ أي شكاوى خلال امتحانات اليوم، مؤكداً جاهزيتها التامة لمتابعة الامتحانات على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي طارئ، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

ويُذكر أن مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء أعلنت جاهزية 50 لجنة امتحانية لاستقبال 3683 طالباً وطالبة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، بواقع 11 لجنة بمدينة الطور، و5 لجان بكل من شرم الشيخ وسانت كاترين ونويبع، و4 لجان بمدينة أبو رديس، و3 لجان بمدينة دهب، و7 لجان بمدينة أبو زنيمة، و10 لجان بمدينة رأس سدر.

ومن المقرر أن يؤدي الطلاب امتحاناتهم غداً الأحد في مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا .