حرفتك مهنتك.. الشباب والرياضة تختتم فعاليات ورشة تدريبية للفتيات بالإسماعيلية

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية ، برئاسة الدكتور إيهاب صلاح، مدير عام المديرية، فعاليات ورشة العمل التدريبية "حرفتك مهنتك" بمركز شباب المروة.

جاء ذلك بتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن دعم المبادرات الشبابية وتمكين الفتيات اقتصاديًا.

وجاءت الورشة ضمن خطة الدعم السنوية لأندية الفتاة؛ بهدف تمكين الفتيات وإكسابهن مهارات عملية تساعدهن على بدء مشروعات صغيرة تدر دخلاً وتتيح فرصًا حقيقية نحو الاستقلال الاقتصادي.

وشهدت الورشة تنفيذ دورة تدريبية لتفصيل مفروشات رمضان خلال الفترة من ١٢ إلى ١٤ يناير الجاري، بمشاركة عضوات أندية الفتاة من مختلف مراكز الشباب. وقد تلقت المشاركات تدريبات على أساسيات قص الأقمشة وتصميم وتنفيذ المفروشات الرمضانية المنزلية، إلى جانب التدريب العملي على استخدام ماكينة الخياطة وإنتاج نماذج قابلة للتسويق.

وأكدت إدارة أندية الفتاة أن هذه الورش تأتي استمرارًا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مهارات الفتيات بما يفتح آفاقًا جديدة لريادة الأعمال داخل المجتمع، ويوفر فرصًا مؤثرة نحو التمكين الاقتصادي.

وتواصل أندية الفتاة تنفيذ المزيد من الأنشطة والورش التدريبية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة خلال الفترة المقبلة، بما يحقق الهدف من البرنامج في بناء قدرات الفتيات ودمجهن في منظومة التنمية المجتمعية.