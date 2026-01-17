قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب السنغال قبل نهائي كان 2025: فريقي تعرض لـ الخطر بمحطة القطار
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 17 يناير 2026
بالفيديو كونفرانس.. استمرار حبس والدة شيماء جمال لحين محاكمتها امام الاقتصادية
وزارة العمل تبحث مخالفات لجنة العاملين بالإصابات والتأهيل وتحيل ملفها للصحة
بعد تحذير الوزراء من رسائل احتيالية لسداد مخالفات المرور.. اعرف عقوبة النصب
حيثيات إلغاء «الإدارية العليا» قرار معاقبة مدرسة في واقعة «قارئة الفنجان»
وزير الاستثمار من بنها: إزالة المعوقات ودعم المصانع الجادة لزيادة الانتاج
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
أزمة أحمد حمدي في الزمالك.. هل يعود للتدريبات أم يغادر الفريق؟
بعد تأهلها لنصف النهائي.. فرح محفوظ تضمن ميدالية لمصر فى كأس العالم للمبارزة بالبحرين
من سيشارك في كان 2027؟.. معدل الأعمار أزمة تواجه منتخب مصر
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بقداسة البابا تواضروس للاطمئنان على صحته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الرعاية الصحية تطلق المرحلة الثانية من مبادرة «دمتم سند» بالإسماعيلية

الفاعليات
الفاعليات

أطلقت هيئة الرعاية الصحية اليوم المرحلة الثانية من مبادرتها الصحية الموسعة «دمتم سند» WAVE TWO بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار استراتيجيتها لتعزيز الصحة العامة وتقديم خدمات طبية استباقية لجميع المنتفعين خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



وأوضح الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن المرحلة الثانية من المبادرة تشهد توسعًا كبيرًا في نطاق التغطية الجغرافية لتشمل كافة قطاعات محافظة الإسماعيلية مع التركيز على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد أن الحملة مستمرة حتى 19 يناير الجاري وتستهدف 17 ألف مواطن في إطار حرص الهيئة على ضمان استمرارية المتابعة الطبية وتحسين جودة الحياة للمستفيدين.

ولفت الدكتور أحمد السبكي إلى أن الهيئة اعتمدت خريطة انتشار طبية شاملة تغطي المدن والمراكز والمناطق الريفية بمحافظة الإسماعيلية وتشمل قطاعات الإسماعيلية والقنطرة شرق وغرب والتل الكبير وفايد وأبوصوير والقصاصين من خلال نقاط ارتكاز منتشرة بالمناطق الأكثر ارتيادًا ودور العبادة ومراكز الشباب والمجالس المحلية بما يضمن الوصول المباشر إلى المواطنين في أماكن تجمعاتهم المختلفة.

وأشار إلى أن مبادرة «دمتم سند» تعتمد على التواجد الميداني المكثف إلى جانب نظام متكامل للزيارات المنزلية يستهدف الحالات غير القادرة على الحركة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة حيث يتم تنفيذ زيارات يومية من خلال الوحدات والمراكز الطبية لضمان الفحص الدوري واستمرارية العلاج وصرف الأدوية دون تحميل المواطن أي أعباء إضافية.

ونوه الدكتور أحمد السبكي، بأن المبادرة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية تشمل تنفيذ المبادرات الرئاسية وفحص ومتابعة الأمراض المزمنة والتوعية والتثقيف الصحي إلى جانب إجراء التحاليل الطبية الأساسية مثل تحاليل وظائف الكلى وقياس السكر التراكمي وفحص الدهون الثلاثية بما يسهم في الاكتشاف المبكر للمضاعفات الصحية.

وأكد رئيس الهيئة، أن مبادرة «دمتم سند» تعكس التزام الهيئة الراسخ بتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية يضع المواطن في قلب المنظومة الصحية، ويعتمد على إيصال الخدمة الطبية بجودة عالمية إلى منزل المواطن وفي أقرب نقطة ارتكاز، بما يضمن سهولة الوصول وتحقيق أعلى معدلات الأمان الصحي.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

عمرو أديب

منتهى التفاهة.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تريند الشاي المغلي

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم السبت 17-1-2026

السنغال

الاتحاد السنغالي قبل نهائي أمم أفريقيا يعلن عن اختلالات تنظيمية ومخاوف أمنية

سورة لقضاء الحوائج

أفضل سورة في القرآن لقضاء الحوائج قبل الفجر.. اقرأها واذكر حاجتك

ترشيحاتنا

الفنانة لوسي

لوسي: بدعي ربنا في كل خطواتي حتى لو هعمل بوتوكس

أبطال الفيلم الوثائقي الوصية

تلاوات نادرة.. أبطال الوصية يكشفون أسرار مرض الشيخ محمد رفعت

تصوير مسلسل حق ضايع

قيادات التليفزيون المصري يحضرون تصوير مسلسل حق ضايع

بالصور

خالية من الكافيين.. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء

أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

مسجد
مسجد
مسجد

بدون جيم ولا تكلفة مالية | عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن .. نصائح مجربة لزيادة فاعلية

فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا

الكشف الطبي على 2100 مريض بقافلة السنيطة بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

سيارة الشيخ الشعراوي

بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد