قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش السوري: نهيب بالمدنيين في غرب الفرات الابتعاد عن مواقع عناصر العمال الكردستاني وقسد بشكل فوري
وزير الخارجية: الرئيس السيسي يقدر اهتمام ترامب بقضية مياه النيل ونرفض الحلول الأحادية
مدرب السنغال قبل نهائي كان 2025: فريقي تعرض لـ الخطر بمحطة القطار
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 17 يناير 2026
بالفيديو كونفرانس.. استمرار حبس والدة شيماء جمال لحين محاكمتها امام الاقتصادية
وزارة العمل تبحث مخالفات لجنة العاملين بالإصابات والتأهيل وتحيل ملفها للصحة
بعد تحذير الوزراء من رسائل احتيالية لسداد مخالفات المرور.. اعرف عقوبة النصب
حيثيات إلغاء «الإدارية العليا» قرار معاقبة مدرسة في واقعة «قارئة الفنجان»
وزير الاستثمار من بنها: إزالة المعوقات ودعم المصانع الجادة لزيادة الانتاج
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
أزمة أحمد حمدي في الزمالك.. هل يعود للتدريبات أم يغادر الفريق؟
بعد تأهلها لنصف النهائي.. فرح محفوظ تضمن ميدالية لمصر فى كأس العالم للمبارزة بالبحرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يهنأ المواطنين بالعيد القومي لزهرة الجنوب

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

شهدت جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة ، تقديم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان للتهنئة للقيادة السياسية والتنفيذية ، وأهالى المحافظة بمناسبة قدوم العام الميلادى الجديد ، وأعياد الأخوة الأقباط ، فضلاً عن إحتفالات زهرة الجنوب بعيدها القومى الذى يتزامن مع الذكرى الـ 55 لإفتتاح أعظم مشروع هندسى فى القرن العشرين ، وهو السد العالى.

وأكد المحافظ ، على أنه بهذه المناسبات العزيزة فإن العام الحالى يشهد سلسلة من الإنجازات التى سيشعر بها المواطن الأسوانى فى أقرب وقت من خلال التشغيل التجريبى للعديد من المشروعات سواء المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " أو بالخطة الإستثمارية ، فضلاً عن وضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية والخدمية ، والتى بدأت بوضع حجر الأساس لكوبرى المشاه بكيما ، وخلال أيام سيتم وضع حجر الأساس لكوبرى أخر بمنطقة السيل للحد بشكل ملموس من الحوادث المتكررة ، ووقف نزيف الدماء للأبرياء .

جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذى بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، فضلاً عن القيادات الأمنية والعسكرية والدينية والتنفيذية .

المجلس التنفيذى

وأشار الدكتور إسماعيل كمال، إلى أنه بالتوازي مع ذلك سيتم أيضاً وضع حجر الأساس لمحطة المشتل الجديدة للصرف الصحى رقم ( 12 ) بالكرور فور الإنتهاء الكامل من التصميمات الهندسية الخاصة بها ، وبعد نجاح المحافظة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق بقيادة المهندس شريف الشربينى فى توفير الإعتماد المالى لها بمبلغ يتجاوز الـ 165 مليون جنيه ، وهو الذى يتواكب معه تركيب وتوصيل خط جديد على مرحلتين يمتد من محطة الكرور رقم ( 11 ) وحتى مطبق الشرطة العسكرية ، والمرحلة الثانية تصل إلى محطة رقم ( 13 ) وذلك بإجمالى أطوال تصل إلى 4 كم ، وبتكلفة تتجاوز الـ 40 مليون جنيه ، مع تركيب مطرقة مائية جديدة أيضاً لمحطة الكرور .

وشدد المحافظ، على سرعة الرد على أى مكاتبات يتم إرسالها للجهات المختلفة لأهمية ذلك فى وضع الحلول الفورية والعاجلة للعديد من المطالب والإحتياجات الجماهيرية ، وأن تنفيذ ذلك يعتبر من المقاييس الهامة التى يتم تقييم المسئولين عليها .

وشهدت جلسة المجلس التنفيذى تكريم محافظ أسوان لمدير إدارة التعليم الفنى بإدفو صباح محمد سيد تقديراً لها على الجهد المبذول أثناء تنفيذ مسابقة أكفأ مدرسة ثانوى فنى " تأسيس عسكرى " على مستوى الجمهورية .

كما تم عرض عدد من مذكرات الوحدات المحلية بشأن تخصيص قطع أراضى لصالح مديريات الشباب والرياضة والبريد ، وتم التوجيه بالدراسة المحكمة لها من خلال اللجان المتخصصة لتحقيق عوائدها الإيجابية بالشكل المطلوب .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

عمرو أديب

منتهى التفاهة.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تريند الشاي المغلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم السبت 17-1-2026

السنغال

الاتحاد السنغالي قبل نهائي أمم أفريقيا يعلن عن اختلالات تنظيمية ومخاوف أمنية

سورة لقضاء الحوائج

أفضل سورة في القرآن لقضاء الحوائج قبل الفجر.. اقرأها واذكر حاجتك

ترشيحاتنا

زاهي حواس

مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تدمج بين التكنولوجيا والتاريخ في ندوة "تفسير مواقع الأهرامات"

عباد الشمس

الزراعة التعاقدية.. نجاحات جديدة في زيادة إنتاج المحاصيل الزيتية وتقليل الفجوة الاستيرادية

نقابة المحامين

نقيب المحامين يتابع سير العملية الانتخابية عبر غرفة عمليات بالنقابة العامة

بالصور

خالية من الكافيين.. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء

أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

مسجد
مسجد
مسجد

بدون جيم ولا تكلفة مالية | عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن .. نصائح مجربة لزيادة فاعلية

فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا

الكشف الطبي على 2100 مريض بقافلة السنيطة بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

سيارة الشيخ الشعراوي

بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد