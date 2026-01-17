محافظ أسوان يهنأ المواطنين بالعيد القومي لزهرة الجنوب

شهدت جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة ، تقديم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان للتهنئة للقيادة السياسية والتنفيذية ، وأهالى المحافظة بمناسبة قدوم العام الميلادى الجديد ، وأعياد الأخوة الأقباط ، فضلاً عن إحتفالات زهرة الجنوب بعيدها القومى الذى يتزامن مع الذكرى الـ 55 لإفتتاح أعظم مشروع هندسى فى القرن العشرين ، وهو السد العالى.

وأكد المحافظ ، على أنه بهذه المناسبات العزيزة فإن العام الحالى يشهد سلسلة من الإنجازات التى سيشعر بها المواطن الأسوانى فى أقرب وقت من خلال التشغيل التجريبى للعديد من المشروعات سواء المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " أو بالخطة الإستثمارية ، فضلاً عن وضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية والخدمية ، والتى بدأت بوضع حجر الأساس لكوبرى المشاه بكيما ، وخلال أيام سيتم وضع حجر الأساس لكوبرى أخر بمنطقة السيل للحد بشكل ملموس من الحوادث المتكررة ، ووقف نزيف الدماء للأبرياء .

جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذى بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، فضلاً عن القيادات الأمنية والعسكرية والدينية والتنفيذية .

المجلس التنفيذى

وأشار الدكتور إسماعيل كمال، إلى أنه بالتوازي مع ذلك سيتم أيضاً وضع حجر الأساس لمحطة المشتل الجديدة للصرف الصحى رقم ( 12 ) بالكرور فور الإنتهاء الكامل من التصميمات الهندسية الخاصة بها ، وبعد نجاح المحافظة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق بقيادة المهندس شريف الشربينى فى توفير الإعتماد المالى لها بمبلغ يتجاوز الـ 165 مليون جنيه ، وهو الذى يتواكب معه تركيب وتوصيل خط جديد على مرحلتين يمتد من محطة الكرور رقم ( 11 ) وحتى مطبق الشرطة العسكرية ، والمرحلة الثانية تصل إلى محطة رقم ( 13 ) وذلك بإجمالى أطوال تصل إلى 4 كم ، وبتكلفة تتجاوز الـ 40 مليون جنيه ، مع تركيب مطرقة مائية جديدة أيضاً لمحطة الكرور .

وشدد المحافظ، على سرعة الرد على أى مكاتبات يتم إرسالها للجهات المختلفة لأهمية ذلك فى وضع الحلول الفورية والعاجلة للعديد من المطالب والإحتياجات الجماهيرية ، وأن تنفيذ ذلك يعتبر من المقاييس الهامة التى يتم تقييم المسئولين عليها .

وشهدت جلسة المجلس التنفيذى تكريم محافظ أسوان لمدير إدارة التعليم الفنى بإدفو صباح محمد سيد تقديراً لها على الجهد المبذول أثناء تنفيذ مسابقة أكفأ مدرسة ثانوى فنى " تأسيس عسكرى " على مستوى الجمهورية .

كما تم عرض عدد من مذكرات الوحدات المحلية بشأن تخصيص قطع أراضى لصالح مديريات الشباب والرياضة والبريد ، وتم التوجيه بالدراسة المحكمة لها من خلال اللجان المتخصصة لتحقيق عوائدها الإيجابية بالشكل المطلوب .