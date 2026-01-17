قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجارديان: إيران تخطط لقطع الإنترنت بشكل دائم
وزارة الخارجية الأمريكية لـ إيران: لا تختبروا ترمب
التليجراف: الفضاء ساحة حرب جديدة.. إسرائيل تستعد لضرب إيران من فوق الغلاف الجوي
علماء شيعة يتبرءون من تصريحات القبانجي بشأن الأزهر.. ويؤكدون: علاقتنا الطيبة ممتدة لأكثر من ألف عام
تنبيه عاجل من التعليم بشأن إعادة امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي
مصري وحيد.. قائمة منتخب افريقيا المختار من قبل اللجنة الفنية للكاف
عرض إسباني يربك حسابات الأهلي ويعقد ملف تجديد عقد آليو ديانج
اتفرج ببلاش.. قنوات ناقلة بالمجان لمباراة مصر ونيجيريا بأمم إفريقيا
الرئيس السيسي يطمئن هاتفيا على قداسة البابا تواضروس الثاني
الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزير البترول .. فيديو
ضبط طالب يؤدي الامتحان بدلا من طالب آخر في المنوفية
وقت إضافي والا ركلات الترجيح؟ موقف مباراة منتخب مصر ونيجيريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رفع بدل الوجبة الغذائية للعاملين بالصناعات الغذائية إلى 1500 جنيه

خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية
خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية
الديب أبوعلي

ثمّنت النقابة العامة للصناعات الغذائية، برئاسة خالد عيش، النائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر، توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأخيرة، والتي تعكس حرص الدولة على دعم قطاع الصناعات الغذائية وتحسين أوضاع العاملين به، باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.

رفع بدل الوجبة الغذائية للعاملين بالصناعات الغذائية 

وأكدت النقابة أن حزمة القرارات التي أقرها الوزير تمثل خطوة نوعية ومهمة لدعم العمال وتعزيز الاستقرار داخل مواقع الإنتاج، وتشمل:

  • رفع بدل الوجبة الغذائية للعاملين بقطاع الصناعات الغذائية من 1000 جنيه إلى 1500 جنيه شهريًا، بما يخفف الأعباء المعيشية عن العمال.
  • زيادة الأرباح والحوافز السنوية لتصل إلى ما يعادل 45 شهرًا بدلًا من 42 شهرًا لعمال شركة السكر والصناعات التكاملية.
  • رفع الحافز لجميع العاملين بنسبة 25% من الأجر الأساسي.
  • تقديم العلاج لجميع العاملين بالمركز الطبي الرئيسي بالحوامدية، بما يعكس اهتمام الوزارة بالعامل باعتباره عنصرًا أساسيًا في منظومة الإنتاج.
  • تعميم زيادة بدل الوجبة على جميع العاملين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، ليستفيد منها آلاف العمال في مختلف الشركات التابعة.

ومن جانبه، أعرب خالد عيش عن تقديره لتوجيهات الوزير الخاصة بإحياء وتعزيز دور الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتمكينها من توفير سلع غذائية عالية الجودة وبأسعار مخفضة عبر المعارض والمبادرات المجتمعية، وعلى رأسها معارض (أهلاً رمضان)، بما يسهم في تحقيق التوازن بالسوق، ومنافسة القطاع الخاص لصالح المواطن، وتعزيز قدرة الدولة على ضبط الأسعار وحماية المستهلك.

وأكدت النقابة أن استقرار سعر الخبز المدعم يمثل رسالة طمأنة مهمة للمواطن، ودليلًا على التزام الدولة بالحفاظ على السلع الاستراتيجية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

كما ثمّن رئيس النقابة العامة الدور الوطني المحوري الذي يقوم به جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، برئاسة الدكتور بهاء الدين الغنام، في تمكين المستثمرين وتوفير بيئة عمل متكاملة ومحفزة للإنتاج، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإنتاجية في مختلف أنشطة القطاع الغذائي.

وأكدت النقابة، أن الجهود المتكاملة التي يبذلها الجهاز تسهم بشكل مباشر في دعم خطط الدولة للتوسع في الرقعة الزراعية، وتعزيز سلاسل الإمداد والتصنيع الزراعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بما يعزز منظومة الأمن الغذائي الوطني.

واختتمت النقابة بالتأكيد على أن هذه الجهود ترسّخ رؤية الدولة نحو تنمية مستدامة قائمة على الإنتاج والعمل وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والقطاعين العام والخاص.

النقابة العامة للصناعات الغذائية وزير التموين خالد عيش الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قطاع الصناعات الغذائية الصناعات الغذائية الشركة القابضة للصناعات الغذائية المعارض معارض أهلاً رمضان القطاع الخاص سعر الخبز المدعم رفع بدل الوجبة الغذائية رفع بدل الوجبة الغذائية للعاملين بقطاع الصناعات الغذائية زيادة الأرباح والحوافز السنوية شركة السكر والصناعات التكاملية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

عمرو أديب

منتهى التفاهة.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تريند الشاي المغلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم السبت 17-1-2026

سورة لقضاء الحوائج

أفضل سورة في القرآن لقضاء الحوائج قبل الفجر.. اقرأها واذكر حاجتك

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم

حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

ترشيحاتنا

مسجد

أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

قافلة طبية

الكشف الطبي على 2100 مريض بقافلة السنيطة بالشرقية

فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي

في اليوم العالمي للطعام الحار.. 5 فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي

بالصور

تريند “الشاي المغلي” يثير الجدل على مواقع التواصل.. تجربة عاطفية تنتهي بإصابات خطيرة

تريند الشاي المغلي
تريند الشاي المغلي
تريند الشاي المغلي

خالية من الكافيين.. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء

أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

مسجد
مسجد
مسجد

بدون جيم ولا تكلفة مالية | عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن .. نصائح مجربة لزيادة فاعلية

فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا

فيديو

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد