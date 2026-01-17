الإتجار بالبشر.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن رجل أعمال ومدير دار أيتام بـ مصر الجديدة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس رجل أعمال ومدير دار أيتام 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الإتجار بالبشر في منطقة مصر الجديدة كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة وتوقيع الكشف الطبي علي الأطفال لبيان هل تعرضوا لهتك عرض من عدمه.

وكانت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، تلقت بلاغا من عدد من الأطفال بدار أيتام بمنطقة مصر الجديدة، يفيدون تعرضهم لهتك عرض داخل الدار، وعلي الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحر، وتبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكاب الواقعة مالك الدار ومديرها

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبسهما علي ذم التحقيقات.