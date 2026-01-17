قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وضع خريطة عمل للنواب الجدد بالجيزة لخدمة المواطنين
فتح باب السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم غدا.. اعرف شروط الاستحقاق
فوائد خارقة .. لن تتوقع تأثير فول الصويا على الجسم
حيوانات برية محظورة .. صدمة في سوق ديانا بالأزبكية | شاهد
وصول منتخب مصر إلى ملعب محمد الخامس استعدادا لمواجهة نيجيريا
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 17-1-2026
17 مستشفى و207 وحدات ومراكز طبية جاهزة لمنظومة التأمين الشامل بكفر الشيخ
مدرب السنغال: المغرب هو المرشح لاقتناص كأس أفريقيا لكننا نجحنا في الفوز على مصر
وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع حدائق "تلال الفسطاط" بمنطقة مصر القديمة
وزير الكهرباء يشهد توقيع اتفاقية لتوطين صناعة الخلايا الشمسية
قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد
حقيقة انسحاب هاني سري الدين من انتخابات رئاسة حزب الوفد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر يُحيي كنوز التراث.. "حَلي العاطل" شرحٌ نادر لفقه الشافعية يُزيّن معرض القاهرة للكتاب

"حَلي العاطل" شرحٌ نادر لفقه الشافعية
"حَلي العاطل" شرحٌ نادر لفقه الشافعية
عبد الرحمن محمد

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 57، لزوَّاره كتاب «حَلي العاطل في شرح الشامل»، من متن الإمام ابن المُفَسِّر، أحد أعلام القرن السابع الهجري، وشرح الإمام ابن خطيب جُبرين، المتوفى سنة (739هـ)، من إصدارات مكتب إحياء التراث الإسلامي بالأزهر الشريف.

يعد الكتاب شرحا ميسَّرا لكتابٍ فقهيٍّ جليل، يُعَدُّ من نفائس ذخائر المذهب الشافعي، بَسَط فيه شارح الكتاب مسائل الفقه في جميع أبوابه، من العبادات والمعاملات، وأحكام الأسرة والجنايات، فأجاد الإيضاح؛ وقرَّب بعيد الفهم، وكشف وجوه الالتباس، وشرح غريب الألفاظ، وحلَّ عُقَد التراكيب، في أسلوبٍ سهلٍ متين، يجمع بين دقَّة التحقيق وجمال العرض.

وزاد الكتاب بهاءً وفائدة بما وُشِّح به من هوامش مهمَّة وتعليقات دقيقة تُتمِّم المقصود وتُعمِّق الفهم وتنبه على وجوه الخلاف والقول المعتمد.

فجاء هذا السِّفر النفيس -متنًا وشرحًا وهوامشَ- مشتملًا على تقرير الأحكام الشرعية وفق منهجٍ علميٍّ راسخ على مذهب الإمام الشافعي؛ يقوم على تصوير المسائل تصويرًا يُجلي معانيها، ويضرب الأمثلة المُقرِّبة لها، مع تقييد مُطلقها، وتخصيص عامِّها، وبيان مُجمَلها، وكشف وجوه الخلاف المذهبي فيها، وتحرير القول المعتمد الذي استقرَّ عليه مذهب الشافعية. فجاء الكتاب جامعًا بين قوة الإحكام، وحُسن الإفهام، وقوة السبك، وروعة البيان.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام العاشر على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التَّعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتدُّ على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان؛ مثل: قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

الأزهر كنوز التراث حَلي العاطل جناح الأزهر معرض القاهرة الدولي للكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

منتخب مصر

ببلاش ... القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا.. وموعد المباراة والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

موتسيبي يكشف ملامح دوري أمم أفريقيا 2029 ومواجهات نارية مرتقبة

باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

موتسيبي: قرار إقامة أمم إفريقيا كل 4 سنوات غير شعبي حاليا.. والنتائج ستحدد نجاحه

الشناوي

ناقد رياضي: أحمد الشناوي ومصطفى شوبير أفضل كثيرا من محمد الشناوي هذا الموسم

بالصور

غير الكعب العالي.. 7 حيل ذكية تمنحك قوامًا أطول وأكثر رشاقة

حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول
حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول
حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول

تريند “الشاي المغلي” يثير الجدل على مواقع التواصل.. تجربة عاطفية تنتهي بإصابات خطيرة

تريند الشاي المغلي
تريند الشاي المغلي
تريند الشاي المغلي

خالية من الكافيين.. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء

أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

مسجد
مسجد
مسجد

فيديو

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد