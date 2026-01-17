الأزهر يُحيي كنوز التراث.. "حَلي العاطل" شرحٌ نادر لفقه الشافعية يُزيّن معرض القاهرة للكتاب

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 57، لزوَّاره كتاب «حَلي العاطل في شرح الشامل»، من متن الإمام ابن المُفَسِّر، أحد أعلام القرن السابع الهجري، وشرح الإمام ابن خطيب جُبرين، المتوفى سنة (739هـ)، من إصدارات مكتب إحياء التراث الإسلامي بالأزهر الشريف.

يعد الكتاب شرحا ميسَّرا لكتابٍ فقهيٍّ جليل، يُعَدُّ من نفائس ذخائر المذهب الشافعي، بَسَط فيه شارح الكتاب مسائل الفقه في جميع أبوابه، من العبادات والمعاملات، وأحكام الأسرة والجنايات، فأجاد الإيضاح؛ وقرَّب بعيد الفهم، وكشف وجوه الالتباس، وشرح غريب الألفاظ، وحلَّ عُقَد التراكيب، في أسلوبٍ سهلٍ متين، يجمع بين دقَّة التحقيق وجمال العرض.

وزاد الكتاب بهاءً وفائدة بما وُشِّح به من هوامش مهمَّة وتعليقات دقيقة تُتمِّم المقصود وتُعمِّق الفهم وتنبه على وجوه الخلاف والقول المعتمد.

فجاء هذا السِّفر النفيس -متنًا وشرحًا وهوامشَ- مشتملًا على تقرير الأحكام الشرعية وفق منهجٍ علميٍّ راسخ على مذهب الإمام الشافعي؛ يقوم على تصوير المسائل تصويرًا يُجلي معانيها، ويضرب الأمثلة المُقرِّبة لها، مع تقييد مُطلقها، وتخصيص عامِّها، وبيان مُجمَلها، وكشف وجوه الخلاف المذهبي فيها، وتحرير القول المعتمد الذي استقرَّ عليه مذهب الشافعية. فجاء الكتاب جامعًا بين قوة الإحكام، وحُسن الإفهام، وقوة السبك، وروعة البيان.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام العاشر على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التَّعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتدُّ على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان؛ مثل: قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.