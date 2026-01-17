مدرب المغرب : لن تتغير علاقتنا مع شعب السنغال

أكد وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب أهمية العلاقة مع الشعب السنغالي.

منتخب المغرب

وقال وليد الركراكي في تصريحات إذاعيه: "عندما يحين وقت كرة القدم نضغط على بعضنا البعض ونتنافس بقوة، لكن في نهاية المطاف نحن إخوة. هذا لن يغيّر علاقتنا مع الشعب السنغالي".

وكان قد أكد وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب ان مواجهة السنغال صعبه في نهائي كاس الامم الأفريقية.

وأضاف الركراكي في المؤتمر الصحفي للمباراة النهائية من كأس الأمم الأفريقية 2025 ضد “ كنا إخوة ، وما زلنا إخوة ، وسنبقى كذلك إلى الأبد، هذا أمرٌ لا يُمحى ،إن لم يُوفقنا الله، سنهنئ إخوتنا ، سيستحقون النجمة الثانية وإن كان العكس، فسيفعل السنغاليون الشيء نفسه، هذه هي كرة القدم”.

واضاف “كلا الفريقين يريد الفوز، تربطني علاقة وثيقة بالسنغال، وأغتنم هذه الفرصة لأُرسل تحياتي إلى عائلة تال من الدائرة الرابعة في كوربيل-إيسونيس.”

واختتم “عاش حكام إفريقيا عاش لاعبو إفريقيا، عاشت كرة القدم الإفريقية”.