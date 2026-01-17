خبير إيراني: مطالب معيشية فجّرت الغضب الشعبي وتدخلات خارجية حرفت مسار الاحتجاجات

قال الدكتور عماد أبشناس، رئيس نقابة مديري مركز الدراسات والأبحاث الإيرانية، إن موجة الغضب والاحتجاجات الشعبية في إيران جاءت تعبيرًا عن مطالب اقتصادية واجتماعية حقيقية، مشيرًا إلى أن هذه التحركات سبقت أي تدخل خارجي، وجاءت نتيجة تراكم الأزمات المعيشية والضغوط الاقتصادية التي تعاني منها شرائح واسعة من المجتمع الإيراني.

تصاعد حالة الاحتقان

وأوضح أبشناس، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة الإيرانية مطالبة بالتحرك العاجل والجدي لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنين، محذرًا من أن تجاهل هذه القضايا قد يؤدي إلى تصاعد حالة الاحتقان داخل الشارع الإيراني.

الأوضاع الاقتصادية الصعبة

وأشار إلى أن الاحتجاجات في مراحلها الأولى اتسمت بالسلمية، وكانت مطالبها محددة وذات طابع محلي، مؤكدًا أنه لم يكن هناك رفض مجتمعي لها، بل إن قوات الشرطة تعاملت معها بتفهم ودعم نسبي، في ظل معاناة مشتركة من الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

استغلال الأوضاع الداخلية

وأضاف أن المشهد بدأ يتغير، وفق تعبيره، مع تدخل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، حيث جرى استغلال الأوضاع الداخلية ودفع عناصر تابعة لهما إلى الساحة، ما أسهم في حرف مسار الاحتجاجات ومحاولة توظيفها سياسيًا لخدمة أجندات خارجية.

استغلال الأزمات الشعبية

وشدد أبشناس على أن الحل الحقيقي للأزمة يكمن في الداخل، من خلال تبني إصلاحات اقتصادية ملموسة وفتح قنوات حوار جادة مع الشارع، مع ضرورة الحذر من محاولات استغلال الأزمات الشعبية من قبل أطراف خارجية لتحقيق أهداف لا تعبر عن تطلعات المواطنين.