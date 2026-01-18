في عيد الغطاس.. طريقة تحضير القلقاس وأسرار الطعم المظبوط

يرتبط عيد الغطاس لدى الأقباط المصريين بعدد من العادات الغذائية المميزة، ويأتي طبق القلقاس على رأس الأكلات التي تحضرها الأسر في هذا اليوم، لما يحمله من دلالات رمزية مرتبطة بالتطهير والبدايات الجديدة، إلى جانب فوائده الصحية العالية في فصل الشتاء.

طريقة عمل القلقاس على أصوله

ويُعد القلقاس من الأطباق التراثية التي لا تخلو منها موائد عيد الغطاس، حيث يتميز بقوامه المتماسك وطعمه الغني عند طهيه بالطريقة الصحيحة.

مكونات القلقاس:

كيلو قلقاس مقشر ومقطع مكعبات

حزمة سلق مفرومة

حزمة كزبرة خضراء مفرومة

6 فصوص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة

مرقة لحم أو دجاج

ملح وفلفل

ملعقة سمن أو زيت

طريقة تحضير القلقاس:

1. يُغسل القلقاس جيدًا بعد التقشير، ويُسلق في ماء مغلي حتى نصف تسوية، ثم يُصفّى.

2. في قدر على النار، تُسخن المرقة ويُضاف إليها القلقاس ويُترك حتى يكتمل نضجه.

3. في مقلاة، يُحمّر الثوم في السمن حتى يقترب من اللون الذهبي، ثم تُضاف الكزبرة الناشفة.

4. يُضاف خليط الثوم والكزبرة إلى القلقاس، ثم يُضاف السلق والكزبرة الخضراء.

5. يُتبل بالملح والفلفل، ويُترك على نار هادئة حتى تتجانس المكونات ويصبح القوام متماسكًا.