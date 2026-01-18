العكاري: الدور المصري في وقف العدوان على غزة واضح للجميع

أكد العميد طارق العكاري، الخبير الاستراتيجي، أن الإشادة الأمريكية بالدور المصري المحوري والاحترافي تؤكد رسالة واضحة للعالم تتضمن، أنه لا أحد يستطيع التدخل أو حل المشاكل الدولية مثل مصر.

وقال طارق العكاري، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن مصر بقيادة الرئيس السيسي، نجحت في إيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الدور المصري واضح للجميع.

وتابع الخبير الاستراتيجي، أن مصر تمتلك رؤية استشرافية دقيقة للأحداث، وأن أي تغييرات طرأت لاحقاً لم تخرج عن الإطار الذي وضعته القاهرة.