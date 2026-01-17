قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تسرق أموالك.. تحذير من رسائل متداولة باسم البريد المصري| ما القصة؟

البريد المصري
البريد المصري
عبد العزيز جمال

انتشرت  خلال الساعات الأخيرة رسائل نصية تدّعي أنها صادرة عن البريد المصري وتطالب بسداد مخالفات مرورية ما دفع الحكومة إلى التدخل لكشف الحقيقة وتحذير الجمهور من الوقوع في فخ الاحتيال الإلكتروني الذي بات أكثر تطورًا وتنظيمًا.

حقيقة رسائل البريد المصري بشأن المخالفات

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح فيه أن الرسائل المتداولة والمنسوبة للبريد المصري مزيفة تمامًا وغير صادرة عن أي جهة حكومية مؤكدة أن هذه الرسائل تهدف إلى خداع المواطنين واستدراجهم للدخول إلى روابط مشبوهة.

البريد المصري يطلق تحذيرًا عاجلًا لملايين العملاء بكافة المحافظات

توضيح الهيئة القومية للبريد

أكدت الهيئة القومية للبريد بعد تواصل المركز الإعلامي معها أن الرسائل الرسمية المتعلقة بالمخالفات المرورية لا تتضمن سوى رابط الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة العامة وهو https://ppo.gov.eg/tr ولا يتم إدراج أي روابط أخرى أو طلب بيانات. شخصية أو مصرفية عبر رسائل نصية

تحذير من أساليب الاحتيال الحديثة

حذرت الهيئة المواطنين من محاولات الاحتيال التي تتم عبر رسائل SMS تزعم تسجيل مخالفات مرورية وفرض غرامات مالية وتدفع المتلقي للضغط على روابط إلكترونية مزيفة تستهدف اختراق الحسابات الشخصية والمالية تحت ستار سداد المخالفات.

أهابت الهيئة بجميع المواطنين ضرورة عدم الانسياق وراء هذه الرسائل أو التعامل مع أي روابط غير رسمية مع التحقق دائمًا من المصدر عبر القنوات الحكومية المعتمدة قبل اتخاذ أي إجراء مالي أو إدخال بيانات شخصية.

هيئة البريد المصري

إجراءات قانونية وأمنية مشددة

شددت الهيئة القومية للبريد على استمرارها في تطوير أنظمتها الأمنية لحماية عملائها ومواجهة الجرائم الإلكترونية واتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة ضد القائمين على هذه المحاولات الاحتيالية بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة مؤسسة حكومية واختراق الحسابات المالية للمواطنين.

السكن البديل للإيجار القديم 

في سياق أخر، أعلن البريد المصري عن إتاحة التسجيل الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم "السكن البديل" اعتبارا من غد الأحد الموافق ١٨ يناير عبر ٥٠٠ مكتب بريد يغطون بشكل كامل جميع أنحاء الجمهورية، في إطار التيسير على المواطنين وتقديم الخدمات الحكومية بشكل منظم وآمن.

وأكد البريد المصري، في بيان صحفي،، أن التقديم يقتصر في المرحلة الأولى على العملاء الذين لديهم حساب مُفعّل على منصة مصر الرقمية، حيث يتم التحقق من بيانات المتقدمين إلكترونيًا من خلال المنصة، بما يضمن دقة البيانات وسرعة إنجاز الإجراءات، على أن تتم إتاحة خدمة إنشاء وتفعيل حساب جديد للعميل على منصة مصر الرقمية من خلال مكاتب البريد في مرحلة لاحقة.

البريد المصري

البريد المشاركة في تقديم الخدمة ستعمل خلال الفترة المسائية

وأوضح أن مكاتب البريد المشاركة في تقديم الخدمة ستعمل خلال الفترة المسائية حتى الساعة السادسة مساءً، حرصًا على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين للاستفادة من الخدمة.

وأهاب البريد المصري بالمواطنين الراغبين في التقديم ضرورة التأكد من وجود حساب مُفعّل على منصة مصر الرقمية قبل التوجه إلى مكاتب البريد المحددة لتقديم الخدمة؛ لضمان تأدية الخدمة بالسرعة والدقة المطلوبة.


 

البريد رسائل البريد المصري الاحتيال الإلكتروني الرسائل الرسمية المتعلقة بالمخالفات المرورية الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة العامة

