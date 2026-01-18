خطة الأهلي تكشف أسرار «يانج أفريكانز».. تقرير فني شامل قبل المباراة

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن مصدر داخل النادي الأهلي، أن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، طلب من محللي الأداء إعداد تقرير فني شامل عن فريق يانج أفريكانز التنزاني خلال ساعات قليلة.

وأوضح الغندور، خلال تصريحاته عبر برنامجه «ستاد المحور»، أن التقرير المنتظر سيتضمن نقاط القوة والضعف، وأسلوب اللعب، وأبرز العناصر المؤثرة في صفوف يانج أفريكانز، وذلك من أجل الاستعداد الأمثل للمواجهة المرتقبة.

ويستعد الأهلي لملاقاة يانج أفريكانز مساء الجمعة المقبل على استاد برج العرب، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشواره القاري بقوة.