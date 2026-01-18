قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احذر.. تذكرة سفر ليست باسمك تقودك للحبس
ديربي ناري.. تفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر للطائرة
تيسيرًا على المواطنين .. تسجيل طلبات «السكن البديل» لمُخاطبي الإيجار القديم عبر 10 مكاتب بريد
تعرّف على أسعار العُملات الأجنبية والعربية والدولار مقابل الجنيه اليوم
في رحلة بحرية تجريبية.. أمريكا تطلق أول مُدمّرة في العالم مُزوّدة بصواريخ عابرة للقارات
صراع الأسود.. تشكيل المغرب والسنغال المتوقع لنهائي أمم أفريقيا
اليوم.. أولي جلسات محاكمة قاتل عروسه في المنوفية
مع اقتراب رمضان 2026 .. اعرف أسعار البلح والزبيب | فيديو
رسالة إيمانية | علي جمعة: الثقة بالله تصنع قلبًا مفتوحًا ونفسًا هادئة.. وهذا سر الطمأنينة
واشنطن تكشف تفاصيل تعليق إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة
إيطاليا: الشراكة مع الهند تزداد قوة بعد اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ونيودلهي
موسيفيني يحسم الرئاسة لولاية سابعة وسط جدل انتخابي واسع واتهامات بالتزوير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مستشفى الغردقة العام تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في القسطرة الطرفية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تحقيق مستشفى الغردقة العام إنجازًا طبيًا جديدًا بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في عدد حالات القسطرة الطرفية لمرضى انسداد الشرايين.

وذلك للعام الثاني على التوالي، في إنجاز يعكس تطور منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن هذا التفوق يأتي في إطار الدعم المتواصل من القيادة السياسية لتطوير الخدمات الصحية، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على قوائم انتظار القسطرة الطرفية، وتوفير رعاية صحية متكاملة وعالية الجودة للمواطنين.

وأوضح اللواء عمرو حنفي أن تصدر مستشفى الغردقة العام على مستوى القطاع العلاجي بالجمهورية يؤكد كفاءة الكوادر الطبية، وحسن إدارة المنظومة العلاجية، والالتزام بتطبيق أعلى المعايير المهنية داخل المستشفيات العامة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس التكامل بين القيادات التنفيذية والطبية.

وأضاف المحافظ أن القطاع الصحي يحظى بأولوية قصوى ضمن خطط التنمية بالمحافظة، مع استمرار تقديم الدعم اللازم لتطوير المستشفيات ورفع كفاءة الأطقم الطبية، بما يضمن تقديم خدمات علاجية تليق بأبناء البحر الأحمر.

ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل العربي، مدير مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، أن هذا المركز المتقدم يُعد ثمرة جهود متواصلة لتطوير الأداء الطبي، ورفع كفاءة الفرق العلاجية، وتطبيق أحدث البروتوكولات الطبية في مجال القسطرة الطرفية، إلى جانب المتابعة اليومية لتنفيذ المبادرات الرئاسية الصحية، بما يضمن سرعة وجودة الخدمة المقدمة للمرضى.

وأشاد مدير مديرية الصحة بجهود الدكتورة رشا عادل، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور أحمد جلال، مدير المستشفيات، وفريق القسطرة الطرفية بمستشفى الغردقة العام برئاسة الأستاذ الدكتور شريف حسين، مؤكدًا أن العمل الجماعي والتنسيق المستمر كانا عاملين رئيسيين في تحقيق هذا الإنجاز والحفاظ على الصدارة للعام الثاني على التوالي.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

الطفل مالك الضحية

عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

لقب الدوري المصري

تطور جديد في قضية سحب لقب الدوري المصري من الأهلي.. ماذا حدث؟

شيرين

وفاة شقيق الفنانة شيرين

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات | 5 سيارات رياضية «الأولى بأرخص سعر».. 5 سيارات زيرو أوتوماتيك تبدأ من 649 ألف جنيه.. سعر ومواصفات سيارة الشيخ الشعراوي

Galaxy S26

سامسونج تتراجع عن خطط Galaxy S26 الجديدة وتلغي طراز Edge

Galaxy S26 Ultra

تحديث كاميرا Galaxy S26 Ultra تركز على الواقعية بدل الألوان المبالغ فيها | تفاصيل

بالصور

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards
يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards
يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

بعد تبادل ألفاظ بذيئة مع ترامب.. فورد توقف عاملاً عن العمل

دونالد ترامب
دونالد ترامب
دونالد ترامب

سعر بيجو 301 موديل 2020 المُستعملة داخل السوق المصري

بيجو 301
بيجو 301
بيجو 301

فيفي عبده تشيد بـ«صدى البلد» من حفل Joy Awards.. وتكشف تفاصيل مفاجأتها الرمضانية

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

فيديو

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد