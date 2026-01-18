مستشفى الغردقة العام تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في القسطرة الطرفية

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تحقيق مستشفى الغردقة العام إنجازًا طبيًا جديدًا بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في عدد حالات القسطرة الطرفية لمرضى انسداد الشرايين.

وذلك للعام الثاني على التوالي، في إنجاز يعكس تطور منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن هذا التفوق يأتي في إطار الدعم المتواصل من القيادة السياسية لتطوير الخدمات الصحية، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على قوائم انتظار القسطرة الطرفية، وتوفير رعاية صحية متكاملة وعالية الجودة للمواطنين.

وأوضح اللواء عمرو حنفي أن تصدر مستشفى الغردقة العام على مستوى القطاع العلاجي بالجمهورية يؤكد كفاءة الكوادر الطبية، وحسن إدارة المنظومة العلاجية، والالتزام بتطبيق أعلى المعايير المهنية داخل المستشفيات العامة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس التكامل بين القيادات التنفيذية والطبية.

وأضاف المحافظ أن القطاع الصحي يحظى بأولوية قصوى ضمن خطط التنمية بالمحافظة، مع استمرار تقديم الدعم اللازم لتطوير المستشفيات ورفع كفاءة الأطقم الطبية، بما يضمن تقديم خدمات علاجية تليق بأبناء البحر الأحمر.

ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل العربي، مدير مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، أن هذا المركز المتقدم يُعد ثمرة جهود متواصلة لتطوير الأداء الطبي، ورفع كفاءة الفرق العلاجية، وتطبيق أحدث البروتوكولات الطبية في مجال القسطرة الطرفية، إلى جانب المتابعة اليومية لتنفيذ المبادرات الرئاسية الصحية، بما يضمن سرعة وجودة الخدمة المقدمة للمرضى.

وأشاد مدير مديرية الصحة بجهود الدكتورة رشا عادل، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور أحمد جلال، مدير المستشفيات، وفريق القسطرة الطرفية بمستشفى الغردقة العام برئاسة الأستاذ الدكتور شريف حسين، مؤكدًا أن العمل الجماعي والتنسيق المستمر كانا عاملين رئيسيين في تحقيق هذا الإنجاز والحفاظ على الصدارة للعام الثاني على التوالي.