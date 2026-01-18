الكشف على 161 حالة خلال القافلة الطبية المجانية بوحدة المستعمرة الصحية بالقصير

أكد اللواء أحمد صقر، رئيس مدينة القصير، ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لنجاح القوافل الطبية، مع متابعة الأعمال وتسهيل إجراءات الكشف على الأهالي، وتقديم الدعم الكامل للفرق الطبية، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «حياة كريمة» و«100 مليون صحة»، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتقديم خدمات طبية مجانية وشاملة للمواطنين.

وتابعت الإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة القصير أعمال القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الشؤون الصحية بوحدة المستعمرة الصحية بالمستشفى القديم، حيث تم إجراء الكشف الطبي وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لعدد 161 حالة من المواطنين.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على تعزيز منظومة الرعاية الصحية والوصول بالخدمات الطبية المجانية إلى مختلف الفئات، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا، بما يحقق تحسين جودة الحياة للمواطنين.