رئيس مدينة القصير يوجه بمتابعة الالتزام بخطوط سير سيارات الأجرة «السرفيس»

وجّه اللواء أحمد صقر، رئيس مدينة القصير، في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالمتابعة المستمرة لانتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، الإدارات المختصة بالوحدة المحلية بمواصلة الحملات الميدانية لمتابعة التزام سيارات الأجرة «السرفيس» بخطوط السير المقررة.

وفي هذا السياق، نفذت إدارة المواقف ولجان المتابعة بالوحدة المحلية حملة ميدانية مكثفة بمدخل المدينة الجنوبي، أسفرت عن تحرير 6 مخالفات لسير سيارات خارج نطاق المدينة، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس مدينة القصير على أهمية المتابعة اليومية لخطوط السير، والتنبيه المشدد على السائقين بعدم الخروج عن المسارات المحددة، والالتزام بالتعريفة المقررة، بما يضمن انتظام الخدمة وحماية حقوق المواطنين.

وأشار اللواء أحمد صقر إلى أن الوحدة المحلية تعمل على مدار الساعة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المدينة، وتحقيق الانضباط في منظومة النقل الداخلي، بما ينعكس إيجابًا على حركة المواطنين اليومية.