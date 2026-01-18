عمرو الليثي في برنامج أبواب الخير: كل اختيارات الله صالحة

قال الإعلامي د. عمرو الليثي في برنامج "أبواب الخير" عبر إذاعة راديو مصر ، لا يوجد حاجة اسمها صدفة ، مش صدفة إن ربنا يختبرك بتجربة صعبة... مش صدفة إن حاجة بتتمناها تضيع منك علشان ربنا كاتبلك حاجة أحسن".

وأضاف الليثي: "ربنا معاك.. ربنا يعلم إنك هتتحمل.. ربنا بيثبت فيك قيمة وعبادة الصبر علشان تكون واثق إن فيه خير جاي لك".

ووجه عمرو الليثي، نداء، قائلا: خليك راضي، اصبر واطمن وخليك راضي عن كل حاجة بتحصل لك... واوعى تشتكي من أي حاجة، كل اختيارات الله صالحة... المرض خير للمريض، والصحة خير للمعافى”.

وأشار الليثي أن هناك عبادات مهمة ومنها عبادة الرضا بما قسمه الله لك، عبادة جبر الخواطر، عبادة قضاء حوائج الناس، عبادة الكلمة الطيبة، عبادة التفاؤل والأمل بالله، عبادة الأمهال والصبر، عبادة التغافل.

وفي الختام، وجه عمرو الليثي بالدعاء .. ربنا يكرمنا بكل عبادة تقربنا من الله سبحانه وتعالى.

برنامج أبواب الخير

ويحمل البرنامج العديد من المفاجآت لمستمعي البرنامج وللحالات الإنسانية وللمرضى.

ويساهم في تقديم الدعم المادي لإجراء عمليات العيون وعمليات التجميل وزرع العدسات وحقن شبكية وجسم زجاجي وتركيب عين صناعية.

يذاع برنامج أبواب الخير في الثالثة مساء الأحد والإعادة يوم الاثنين ١٢ الي الواحدة ظهراً بإذاعة راديو مصر.