قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لحماية أكثر من 22 مليون نخلة .. «الزراعة»: جهود مكثفة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء
عملها كشف عذرية وموتها من الجوع.. خال فتاة قنا يكشف كواليس صادمـ ـة عن مقـ ـتلها: أبوها عـ ـذبها 4 شهور
في جنازة مهيبة.. تشييع جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز ببنها
الوادي الجديد تستعد لتنفيذ أكبر محطة توليد كهرباء من الرياح و الشمس
تأجيل قضية عروس المنوفية إلى 15 فبراير لحضور المتهم
أبلغت عن الديلر.. تفاصيل ضبط أجنبية بحوزتها مخدرات بـ3 ملايين جنيه بمطار القاهرة
انهيار الفنانة شيرين خلال جنازة شقيقها.. شاهد
إسرائيل تتسلّم دفعة جديدة من طائرات إف-35 وسط تصاعد التوتر مع إيران
وزير قطاع الأعمال: الانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص لتعميق التصنيع المحلي
فيروس مصرفي خطير ينتشر عبر واتساب.. احذر قبل فتح أي رسالة
تسبب له بعاهة مستديمة.. والدة طالب البحيرة بعد إصابته بـ50 غرزة في الوجه على يد زميله: عايزة حق ابني
تاجر مخدرات يغسل 70 مليون جنيه في العقارات والسيارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

امتحانات الإعدادية| أمهات مصر: شكاوى من صعوبة امتحان الدراسات الاجتماعية

امتحانات الشهادة الإعدادية
امتحانات الشهادة الإعدادية
ياسمين بدوي

واصلت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، متابعة رصد ردود الأفعال حول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في يومها الثاني بجميع محافظات الجمهورية.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيان لها، إن طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة أكدوا أن امتحان مادة الدراسات الاجتماعية جاء سهلًا ومباشرًا، دون تعقيد.

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أنه في المقابل، شكى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية من صعوبة امتحان الدراسات الاجتماعية، مؤكدين أن الأسئلة جاءت غير مباشرة وتضمنت جزئيات صعبة كانت في مستوى الطالب المتفوق.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم: أما بالنسبة لـ امتحان الدراسات الاجتماعية بمحافظة الغربية فقد أكد الطلاب أنه جاء متوسطا لكنه طويل ويحتاج إلى وقت أطول.

وتابعت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم أنه بالنسبة لـ امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة ، فقد أكد الطلاب أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أنه فيما يخص امتحان مادة اللغة العربية بمحافظة الشرقية، فقد أكد الطلاب أنه جاء في متناول الجميع وأسئلته من النماذج المتوقعة.


وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم : أما عن امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، فقد أكد الطلاب أن الامتحان جاء سهلًا وفي مستوى الطالب المتوسط، كما جاءت الآراء إيجابية بالنسبة لامتحان مادة الهندسة بمحافظة القليوبية.

وفي نهاية البيان، شددت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، على أهمية تركيز ؛الطلاب على الامتحانات المتبقية وعدم تشتيت أنفسهم، مؤكدة في الوقت نفسه على أهمية دور أولياء الأمور في تشجيع أبنائهم وتهيئة المناخ النفسي المناسب داخل الأسرة، بما يحقق أفضل النتائج لهم.

اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم اتحاد أمهات مصر أمهات مصر أمهات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الزمالك

الزمالك يضع شرطًا للتخلي عن لاعبيه في يناير .. تعرّف عليه

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

مصطفي محمد

ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن أرقام مصطفي محمد .. تفاصيل

احتفال غير متوقع ..رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر امام نيجيريا

احتفال غير مُتوقع.. رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا | شاهد

منتخب مصر

إعلامي: إطلاق صافرات الاستهجان خلال النشيد الوطني المصري في مباراة نيجيريا «خط أحمر»

ترشيحاتنا

جانب من الملتقى التوظيفي

وزير العمل ومحافظ السويس يفتتحان ملتقى توظيفي ويوفر 1700 فرصة عمل

وزيرة التنمية المحلية

انطلاق الأسبوع الـ24 بمركز سقارة .. 4 برامج بمشاركة 450 متدرب بالمحافظات

التعليم العالي

التعليم العالي: برنامج تدريبي لمنسقي المشروع الوطني للقراءة بالجامعات المصرية

بالصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وممنوعات تؤدى للموت

بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وطرق الحماية منه
بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وطرق الحماية منه
بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وطرق الحماية منه

محافظ الشرقية يوجّه بتكثيف أعمال النظافة وتطهير المجرى المائي بكورنيش بحر مويس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد