امتحانات الإعدادية| أمهات مصر: شكاوى من صعوبة امتحان الدراسات الاجتماعية

واصلت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، متابعة رصد ردود الأفعال حول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في يومها الثاني بجميع محافظات الجمهورية.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيان لها، إن طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة أكدوا أن امتحان مادة الدراسات الاجتماعية جاء سهلًا ومباشرًا، دون تعقيد.

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أنه في المقابل، شكى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية من صعوبة امتحان الدراسات الاجتماعية، مؤكدين أن الأسئلة جاءت غير مباشرة وتضمنت جزئيات صعبة كانت في مستوى الطالب المتفوق.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم: أما بالنسبة لـ امتحان الدراسات الاجتماعية بمحافظة الغربية فقد أكد الطلاب أنه جاء متوسطا لكنه طويل ويحتاج إلى وقت أطول.

وتابعت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم أنه بالنسبة لـ امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة ، فقد أكد الطلاب أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أنه فيما يخص امتحان مادة اللغة العربية بمحافظة الشرقية، فقد أكد الطلاب أنه جاء في متناول الجميع وأسئلته من النماذج المتوقعة.



وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم : أما عن امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، فقد أكد الطلاب أن الامتحان جاء سهلًا وفي مستوى الطالب المتوسط، كما جاءت الآراء إيجابية بالنسبة لامتحان مادة الهندسة بمحافظة القليوبية.

وفي نهاية البيان، شددت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، على أهمية تركيز ؛الطلاب على الامتحانات المتبقية وعدم تشتيت أنفسهم، مؤكدة في الوقت نفسه على أهمية دور أولياء الأمور في تشجيع أبنائهم وتهيئة المناخ النفسي المناسب داخل الأسرة، بما يحقق أفضل النتائج لهم.