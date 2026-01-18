قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

متابعة ميدانية فى اليوم الثانى لامتحانات الإعدادية بجنوب سيناء

مدير المديرية يتفقد لجان الانتخابات
مدير المديرية يتفقد لجان الانتخابات
ايمن محمد

تفقد عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة المروة للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، وذلك لمتابعة سير الامتحانات فى يومها الثانى.

وأدى الطلاب، اليوم الأحد 18 يناير الجارى، امتحان مادة الجبر والإحصاء فى الفترة الأولى، بينما يؤدون امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات فى الفترة الثانية.

وأكد مدير مديرية التعليم حرص المديرية على توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مشيرًا إلى أنه تم توفير جميع المتطلبات اللازمة لضمان انتظام سير الامتحانات، مع التشديد على الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط والشفافية، بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وخلال جولته، اطمأن مدير المديرية على جودة الطباعة ووضوح الأسئلة، وحسن توزيع نماذج البوكليت بالطريقة المتفق عليها، بما يسهم فى توفير الهدوء داخل اللجان.

وقال إن غرفة العمليات لم تتلقَّ أى شكاوى من الامتحانات اليوم، مؤكدًا جاهزيتها التامة لمتابعة الامتحانات على مدار الساعة، والتعامل الفورى مع أى طارئ، متمنيًا التوفيق والنجاح لأبنائنا الطلاب.

يُذكر أن مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء أعلنت جاهزية 50 لجنة لاستقبال 3681 طالبًا وطالبة لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث تضم مدينة الطور 11 لجنة، بينما توجد 5 لجان بكل من شرم الشيخ، وسانت كاترين، ونويبع، و4 لجان بمدينة أبو رديس، و3 لجان بمدينة دهب، و7 لجان بمدينة أبو زنيمة، و10 لجان بمدينة رأس سدر.

ومن المقرر أن يؤدى الطلاب امتحاناتهم بعد غدٍ، الثلاثاء 20 يناير الجارى، فى مادة العلوم.

جنوب سيناء امتحانات الشهادة الاعدادية لجان

