قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لحماية أكثر من 22 مليون نخلة .. «الزراعة»: جهود مكثفة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء
عملها كشف عذرية وموتها من الجوع.. خال فتاة قنا يكشف كواليس صادمـ ـة عن مقـ ـتلها: أبوها عـ ـذبها 4 شهور
في جنازة مهيبة.. تشييع جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز ببنها
الوادي الجديد تستعد لتنفيذ أكبر محطة توليد كهرباء من الرياح و الشمس
تأجيل قضية عروس المنوفية إلى 15 فبراير لحضور المتهم
أبلغت عن الديلر.. تفاصيل ضبط أجنبية بحوزتها مخدرات بـ3 ملايين جنيه بمطار القاهرة
انهيار الفنانة شيرين خلال جنازة شقيقها.. شاهد
إسرائيل تتسلّم دفعة جديدة من طائرات إف-35 وسط تصاعد التوتر مع إيران
وزير قطاع الأعمال: الانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص لتعميق التصنيع المحلي
فيروس مصرفي خطير ينتشر عبر واتساب.. احذر قبل فتح أي رسالة
تسبب له بعاهة مستديمة.. والدة طالب البحيرة بعد إصابته بـ50 غرزة في الوجه على يد زميله: عايزة حق ابني
تاجر مخدرات يغسل 70 مليون جنيه في العقارات والسيارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم العالي يشهد توقيع اتفاقية لمنح بكالوريوس روسي ومصري معتمد

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، توقيع اتفاقية بين المعهد التكنولوجي العالي للعلوم المالية والإدارية بسوهاج ومعهد سانت بطرسبرغ بروسيا، لمنح بكالوريوس روسي ومصري معتمد، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وقع الاتفاقية، الدكتور تامر رفعت عضو مجلس إدارة المعهد التكنولوجي العالي للعلوم المالية والإدارية بسوهاج، والدكتورة أوكسانا سافينتسيفا نائبة مدير العلاقات الدولية بمعهد سانت بطرسبرغ بروسيا.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، أهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية المصرية مع مختلف الجهات والمؤسسات الدولية، في المجالات العلمية والبحثية والتكنولوجية، والعمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة، وذلك بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني، وبما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار وزير التعليم العالي إلى اهتمام المؤسسات الأكاديمية بالتخصصات الحديثة؛ لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتقديم برامج دراسية بينية حديثة تواكب احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة تتبنى نهجًا علميًا قائمًا على المتابعة المستمرة للجامعات والمعاهد لضمان تقديم تجربة تعليمية متميزة، موضحًا أنه سيظهر أثر هذه الجهود على أرض الواقع خلال الفترة القادمة، للمساهمة الإيجابية في دعم مجتمع الصناعة والاقتصاد الوطني.

ومن جانبه، أوضح الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد العليا الخاصة، أن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق تكامل أكاديمي شامل، يحصل بموجبه الطالب على شهادة دولية مزدوجة، (بكالوريوس روسي معتمد من وزارة التعليم الروسية إلى جانب بكالوريوس مصري)، مما يتيح له العمل في روسيا، وأوروبا، ودول الخليج، كما يتم تسجيل الطالب في وزارة التعليم الروسية منذ بداية دراسته بالمعهد المصري، باعتباره طالبًا دوليًا في معهد سانت بطرسبرغ، فضلًا عن تدريس المقررات التي تختلف عن اللائحة المصرية بنظام الأونلاين بواسطة الأساتذة الروس باللغة الإنجليزية، بما يضمن التطابق الأكاديمي بين الجانبين، بالإضافة إلى أن الاتفاقية تتضمن برامج تبادل طلابي وزيارات أكاديمية بين الجانبين لتوسيع خبرة الطلاب الدولية وتنمية مهاراتهم الثقافية واللغوية، وتوفير منح لأوائل الطلاب فرص تدريب صيفي داخل الجامعات أو الشركات الروسية الشريكة، كما يشارك الأساتذة الروس في مناقشات مشروعات التخرج.

وأضاف الدكتور جودة غانم أن الاتفاقية تسهم في تطوير المناهج وفق المعايير الدولية، حيث يشارك الجانب الروسي في تحديث وتطوير المناهج بما يتوافق مع المعايير الأوروبية الحديثة في مجالات الإدارة والاقتصاد، وتطبيق نظام جودة أكاديمي مشترك يضمن التقييم المستمر للمقررات والنتائج التعليمية، وإدخال مقررات حديثة، مثل: الذكاء الاصطناعي في الإدارة وريادة الأعمال، والتحول الرقمي المالي بما يواكب متطلبات سوق العمل العالمي.

وأعرب الجانب الروسي عن سعادته بزيادة التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تسهم في الاعتراف الدولي بشهادات الخريجين في روسيا والاتحاد الأوروبي، ودول مجلس التعاون الخليجي، بما يتيح العمل مباشرة دون أي معادلات، وتوفير فرص توظيف دولية حيث يلتزم معهد سانت بطرسبرغ بتوفير عقد عمل للخريج الأول على الدفعة في إحدى المؤسسات أو البنوك الروسية الكبرى، وكذلك توفير فرص عمل بروسيا.

حضر توقيع الاتفاقية من جانب الوزارة والمعهد، الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور جمال هاشم مستشار الوزير لشؤون المعاهد، والدكتور سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية لشؤون المعاهد، والدكتور محمود الخطيب عضو مجلس إدارة المعهد التكنولوجي العالي للعلوم المالية والإدارية بسوهاج، والدكتور تامر رفعت عضو مجلس إدارة المعهد التكنولوجي العالي للعلوم المالية والإدارية بسوهاج.

وحضر من الجانب الروسي، الدكتور بيلوف ميخائيل القنصل الثقافي الروسي والمسؤل عن التعليم العالي بالسفارة الروسية بالقاهرة، والدكتور فاديم زايتشيكوف مدير عام المراكز الثقافية الروسية، وأ. أناستاسيا بروكوبوفيتش نائبة رئيس شؤون الطلاب بالمعهد، وأ  أناستاسيا ميلنيكوفا مديرة الموارد البشرية بالمعهد

جدير بالذكر أن معهد سانت بطرسبرغ الروسي يعد من أعرق المؤسسات التعليمية في مجالات الإدارة والاقتصاد والعلاقات الدولية والعلوم المالية، ويعد من أبرز المعاهد التطبيقية الروسية التي تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي بالتعاون مع كبرى الشركات والبنوك الروسية والدولية، وهو معتمد من وزارة التعليم الروسية وعضو في المنطقة الأوروبية للتعليم العالي (EHEA)، ويتم تدريس البرامج الدراسية باللغتين الإنجليزية والروسية.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الزمالك

الزمالك يضع شرطًا للتخلي عن لاعبيه في يناير .. تعرّف عليه

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

مصطفي محمد

ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن أرقام مصطفي محمد .. تفاصيل

احتفال غير متوقع ..رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر امام نيجيريا

احتفال غير مُتوقع.. رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا | شاهد

منتخب مصر

إعلامي: إطلاق صافرات الاستهجان خلال النشيد الوطني المصري في مباراة نيجيريا «خط أحمر»

ترشيحاتنا

بنتايج

بعد فسخ العقد.. البطاقة الدولية المؤقتة أزمة جديدة بين الزمالك وبنتايج

شوبير

شوبير: الوضع المالي للزمالك بالغ الصعوبة ويحتاج لحل عاجل

كأس مصر

بطل المسابقه من؟.. إعلامي يثير الجدل بشأن بطولة كأس مصر

بالصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وممنوعات تؤدى للموت

بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وطرق الحماية منه
بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وطرق الحماية منه
بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وطرق الحماية منه

محافظ الشرقية يوجّه بتكثيف أعمال النظافة وتطهير المجرى المائي بكورنيش بحر مويس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد