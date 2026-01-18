الجاني هو الغاز.. تزايد ضحايا الاختناق وتحذيرات ونصائح لتجنب الموت داخل المنزل

تتزايد المخاوف من حوادث الاختناق الناتجة عن تسرب الغاز أو سوء استخدام وسائل التدفئة داخل المنازل، لا سيما خلال فصل الشتاء، وذلك عقب سلسلة من الوقائع المأساوية التي شهدتها عدة محافظات خلال الأسابيع الماضية، وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

مأساة قرية ميت عاصم بالقليوبية.. وفاة 5 أشقاء اختناقا

شهدت قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، يوم الجمعة، حادثا مأساويا راح ضحيته خمسة أشقاء، إثر تسرب غاز داخل مسكنهم، ما أدى إلى اختناقهم ووفاتهم في الحال.

وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في الواقعة، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثامين وبيان سبب الوفاة، مع تحرير محضر رسمي بالحادث.

بلاغ أمني وانتقال فوري لموقع الحادث

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بالعثور على جثامين خمسة أشقاء داخل منزلهم بقرية ميت عاصم بدائرة مركز بنها.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، كما جرى الدفع بسيارات إسعاف إلى مكان الواقعة، وبالفحص والمعاينة، تبين أن الضحايا توفوا نتيجة تسرب غاز أدى إلى اختناقهم داخل المسكن.

وجاءت أسماء الضحايا على النحو التالي:

إبراهيم ع. (15 عاما)

خديجة (14 عاما)

رقية (13 عاما)

مريم (12 عاما)

جنة (8 سنوات)

وقائع مأساوية متتالية في الجيزة والشرقية خلال يومين

وخلال يومين فقط، شهدت محافظتا الجيزة والشرقية حادثين مأساويين متشابهين، أسفرا عن سقوط عدد من الضحايا، في مؤشر خطير على تكرار حوادث الاختناق داخل المساكن.

بولاق الدكرور.. مصرع أسرة كاملة بسبب تسرب الغاز

في واقعة مأساوية جديدة، لقي خمسة أفراد من أسرة واحدة مصرعهم نتيجة تسرب غاز داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث برئاسة العميد عمرو حجازي والمقدم أيمن السكوري، كما تم انتداب المعمل الجنائي لكشف ملابسات الواقعة وتحديد السبب الحقيقي لتسرب الغاز.

وجاءت أسماء الضحايا كالتالي:

- يوسف ونيس

- صفاء ميخائيل

- ماريلا أشرف (طالبة)

- يوسف أشرف (طالب)

- جورج أشرف يوسف

وأكدت التحريات أن جميع الضحايا فارقوا الحياة نتيجة الاختناق داخل الشقة، وتم نقل الجثامين إلى المشرحة لإجراء التشريح اللازم وفقا لقرارات النيابة العامة، تمهيدًا للتصريح بالدفن.

العاشر من رمضان.. اختناق 3 عمال أثناء النوم

أما الحادثة الثانية، فوقعت بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حيث لقي ثلاثة عمال مصرعهم نتيجة الاختناق أثناء نومهم داخل شقة مخصصة لسكنهم بالمجاورة 55.

والضحايا هم:

- علاء محمد سعيد علي (45 عاما)

حسام كمال مبروك إبراهيم (40 عاما)

أحمد مصطفى أحمد محمد (40 عاما)

وأوضحت التحقيقات الأولية، استنادا إلى أقوال شهود العيان، أن الحادث وقع نتيجة إشعال المدفأة أثناء النوم مع إغلاق منافذ التهوية، ما أدى إلى تراكم الغازات وانعدام الأكسجين داخل الشقة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة والنيابة العامة إلى موقع الحادث، وتم الدفع بثلاث سيارات إسعاف لنقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى العاشر الجامعي، فيما تواصل النيابة التحقيق في ملابسات الواقعة.

حوادث أخرى بالجيزة.. ضحايا وناجون من الاختناق

ومن ناحية أخرى، شهدت محافظة الجيزة حادثين مؤسفين؛ الأول تمثل في مصرع زوجين داخل شقتهما بمنطقة أوسيم، إثر تعرضهما للاختناق نتيجة تسرب غاز داخل المسكن.

أما الحادث الثاني، فقد نجا فيه ستة أفراد من أسرة واحدة بعد إصابتهم بحالات اختناق نتيجة تسرب الغاز داخل شقتهم بمنطقة المنيرة الغربية، وهو ما أعاد تسليط الضوء على خطورة هذه الحوادث المتكررة.

تسرب الغاز.. خطر صامت داخل المنازل

ويعد تسرب الغاز وحدوث حالات الاختناق داخل المساكن من أبرز أسباب الوفاة غير الطبيعية في مصر، خاصة في ظل الاعتماد الواسع على أسطوانات الغاز المنزلية والمدافئ الكهربائية أو الفحمية خلال فصل الشتاء.

ويؤكد خبراء السلامة أن أغلب هذه الحوادث ترجع إلى الإهمال في أعمال الصيانة، أو الاستخدام غير الآمن لأجهزة التدفئة، أو غلق منافذ التهوية أثناء التشغيل، ما يحول المنازل إلى بيئات شديدة الخطورة.

تحذيرات وإجراءات وقائية

وتشير الإحصاءات إلى تزايد معدلات حوادث الاختناق خلال السنوات الأخيرة، وهو ما دفع جهات الأمن والنيابة العامة إلى تكثيف حملات التوعية، للتنبيه على المواطنين بضرورة الالتزام بقواعد السلامة عند استخدام الغاز وأجهزة التدفئة.

كما شددت الجهات المعنية على أهمية تركيب أجهزة كشف تسرب الغاز، وإجراء فحص دوري للأسطوانات والسخانات، مع الحرص على التهوية الجيدة داخل المنازل.

ويزداد استخدام الغاز الطبيعي في سخانات المياه خلال فصل الشتاء، وهو ما قد يشكل خطرا بالغا، إذ يؤدي استنشاق الغاز إلى شل حركة الإنسان، ويمنعه من الاستغاثة أو الوصول إلى الأبواب، ما قد ينتهي بالوفاة في صمت.

وللوقاية من تلك المخاطر سوف نرصد لكم إرشادات رسمية لتجنب حوادث تسرب الغاز، والتي جاءت كالتالي:

- لا تشغل أو تطفي أي مفتاح كهربائي أو جهاز كهربائي داخل المكان لأن الشرارة قد تسبب انفجارا.

- لا تستخدم ولا تشعل أي لهب أو مولد نار كولاعات أو شموع أو مدخنة.

- افتح النوافذ والأبواب لتهوية المكان وتخفيف تركيز الغاز المتسرب.

- أغلق صمام الغاز الرئيسي داخل الشقة بالقرب من عداد الغاز لإيقاف التسريب.

- اتصل فورا بخدمة الطوارئ/الغاز على رقم 129 وهو الخط الرسمي لخدمات الغاز الطارئة في مصر (تعمل 24/7).

- إذا لم تتمكن من إغلاق المصدر بنفسك اطلب من الفنيين المختصين التعامل بأمان مع المشكلة.

كما نرصد لكم نصائح وقائية يومية تطبقها دائما داخل المنزل:

- فحص وصيانة التوصيلات والمواسير بانتظام والتأكد من عدم وجود تآكل أو تسريب.

- تأكد من صلاحية منافذ التهوية أمام أجهزة الغاز (البوتاجاز والسخان وغيرها) حتى لا يتراكم الغاز داخل الأماكن المغلقة.

- لا تترك الشعلة تعمل دون إشراف، خاصة عند الطهي أو تشغيل السخان.

- حافظ على أن تكون جميع أعمال تركيب أو صيانة الغاز تتم بواسطة فنيين معتمدين ومتخصصين فقط.

- لا تخزن مواد قابلة للاشتعال بالقرب من مصادر الغاز داخل المنزل.

- ضع محابس الغاز في أماكن آمنة بعيدًا عن متناول الأطفال وكبار السن حتى لا يتم فتحها بطريق الخطأ.

- راقب الأجهزة أثناء تشغيلها وكن يقظا لأي تغير في الرائحة أو علامات التسريب.

