التصديري للصناعات الغذائية يطلق آليات التسعير الفوري لدعم صفقات الشركات المصرية في «جلفود 2026»

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ندوة أونلاين عبر تطبيق «زووم» بالتعاون مع شركة «نولون» تحت عنوان: «الاستفادة من آليات التسعير الفوري للشحن ودورها في دعم الصفقات الدولية خلال معرض جلفود 2026»، بهدف تعزيز جاهزية الشركات المصرية للتفاوض وإغلاق الصفقات خلال المعارض الدولية.

وأكدت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس، أن معرض «جلفود 2026» يمثل الحدث الأبرز على أجندة المجلس، مشيرة إلى مشاركة أكثر من 170 شركة مصرية، مع إعادة تنظيم مساحات المعرض لتوفير فرص أوسع للشركات، موضحة أن المجلس يواصل تنفيذ أنشطة لدعم النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما في ذلك بعثة تجارية إلى كوت ديفوار.

وأضافت خيري أن المجلس أطلق موقعه الإلكتروني الجديد لتقديم خدماته بشكل رقمي، بما يشمل طلب الخدمات وسداد الرسوم إلكترونياً، كما بدأ قسم التدريب تنفيذ خطته السنوية لتطوير قدرات الشركات باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على قطاع المنتجات الغذائية المجمدة.

من جانبه، قال صلاح خليل، مدير التطوير بشركة «نولون»، إن المنصة الرقمية توفر ربطاً مباشراً مع أكثر من 35 خطاً ملاحياً، ما يمكّن الشركات من استخراج أسعار الشحن وحجز الحاويات خلال دقائق بدلاً من انتظار عدة أيام، كما تتيح مقارنة البدائل المختلفة من حيث التوقيتات والرحلات وخيارات التكلفة.

وأوضح خليل أن المنصة تساعد في تسعير أكثر دقة عند التفاوض، وتوفر ميزة تجميع وتتبع الشحنات في مكان واحد، مع تنبيهات بالتغييرات وإمكانية مشاركة التتبع مع فرق العمل لتقليل الوقت والجهد.

وشهدت الندوة مناقشات موسعة حول سرعة تنفيذ الطلبات، وضرورة توضيح أسماء الخطوط الملاحية بعد بدء التعامل، بالإضافة إلى احتياجات الشركات لخدمات داعمة تتجاوز التسعير والحجز، مثل معلومات المستندات والشهادات المطلوبة لدخول الأسواق المختلفة، مع التأكيد على تطوير خيارات الشحن الجزئي (LCL) للشحنات الأقل من حمولة الحاوية الكاملة.