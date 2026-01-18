قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«احذروا على الطرق».. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحاً وأمطار تضرب هذه المناطق
فيديو صادم في إدفو| شاب يهدم ضريح الشيخ أويس القرني بالفأس.. الأهالي يكشفون
كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية
الدوري السعودي .. القادسية يسحق الحزم 5-1 ويقفز للمربع الذهبي
الولايات المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار في سوريا
الجيش السوري يعلن الوقف الكامل لإطلاق النار على كافة الجبهات.. تفاصيل
الرئيس السيسي يهنئ موسيفيني بإعادة انتخابه رئيساً لأوغندا
الإفتاء: الرسول كان يصوم أكثر ما يصوم في شهر شعبان
تخفيض ساعات عمل الموظفة من ذوي الإعاقة المرضعة لطفلها حتى بلوغه العامين
أستاذ علاقات دولية: اللجنة الوطنية لإدارة غزة تبدأ مهامها رسميًا من القاهرة
وزير التموين بمجلس الشيوخ: توفير السلع بأسعار مخفضة استعدادًا لرمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التصديري للصناعات الغذائية يطلق آليات التسعير الفوري لدعم صفقات الشركات المصرية في «جلفود 2026»

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ندوة أونلاين عبر تطبيق «زووم» بالتعاون مع شركة «نولون» تحت عنوان: «الاستفادة من آليات التسعير الفوري للشحن ودورها في دعم الصفقات الدولية خلال معرض جلفود 2026»، بهدف تعزيز جاهزية الشركات المصرية للتفاوض وإغلاق الصفقات خلال المعارض الدولية.
وأكدت  مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس، أن معرض «جلفود 2026» يمثل الحدث الأبرز على أجندة المجلس، مشيرة إلى مشاركة أكثر من 170 شركة مصرية، مع إعادة تنظيم مساحات المعرض لتوفير فرص أوسع للشركات، موضحة أن المجلس يواصل تنفيذ أنشطة لدعم النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما في ذلك بعثة تجارية إلى كوت ديفوار.

 وأضافت خيري أن المجلس أطلق موقعه الإلكتروني الجديد لتقديم خدماته بشكل رقمي، بما يشمل طلب الخدمات وسداد الرسوم إلكترونياً، كما بدأ قسم التدريب تنفيذ خطته السنوية لتطوير قدرات الشركات باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على قطاع المنتجات الغذائية المجمدة.
من جانبه، قال  صلاح خليل، مدير التطوير بشركة «نولون»، إن المنصة الرقمية توفر ربطاً مباشراً مع أكثر من 35 خطاً ملاحياً، ما يمكّن الشركات من استخراج أسعار الشحن وحجز الحاويات خلال دقائق بدلاً من انتظار عدة أيام، كما تتيح مقارنة البدائل المختلفة من حيث التوقيتات والرحلات وخيارات التكلفة.

 وأوضح خليل أن المنصة تساعد في تسعير أكثر دقة عند التفاوض، وتوفر ميزة تجميع وتتبع الشحنات في مكان واحد، مع تنبيهات بالتغييرات وإمكانية مشاركة التتبع مع فرق العمل لتقليل الوقت والجهد.
وشهدت الندوة مناقشات موسعة حول سرعة تنفيذ الطلبات، وضرورة توضيح أسماء الخطوط الملاحية بعد بدء التعامل، بالإضافة إلى احتياجات الشركات لخدمات داعمة تتجاوز التسعير والحجز، مثل معلومات المستندات والشهادات المطلوبة لدخول الأسواق المختلفة، مع التأكيد على تطوير خيارات الشحن الجزئي (LCL) للشحنات الأقل من حمولة الحاوية الكاملة.

المجلس التصديرى الصناعات الغذائية السلع الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

كأس الامم الافريقية

موعد مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا 2025

الغندور

خالد الغندور يتعرض لـ حالة تسمم

ترشيحاتنا

السلع

مفاجأة في رمضان.. 27 معرضًا بالجيزة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

القاهرة الاخبارية

وزير الصحة السوداني: الحرب تسببت بأضرار كبيرة للقطاع الصحي وظهور أوبئة

غزة

مساعد وزير الخارجية الأسبق: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تُعد الأهم في مسار التسوية

بالصور

رمضان 2026.. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "عرض وطلب"

سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف

أورمان الشرقية: توزيع 1100 كيلو لحوم مجانًا بكنيستين لدعم 550 أسرة بمركز الحسينية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

فيديو

استغاثة مخرج شهير

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

وفاة الفنان بشير محمود

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

ارتبط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بامي

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات الموقف الإسرائيلي في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: النزوح الداخلي.. أزمة صامتة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: ألم يحن الوقت لقانون عربي مشترك لحماية بيانات المستخدمين؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جميلات البرلمان

المزيد