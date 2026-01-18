ضمن جولته الرعوية بالخليج.. الأنبا أباكير يصلي قداسا إلهيًا بأبو ظبي

صلى صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أباكير، أسقف الدول الإسكندنافية، القداس الإلهي بكاتدرائية القديس الأنبا أنطونيوس، بإمارة أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

شاركه في الصلاة القس بيشوي فخري، كاهن كاتدرائية الأنبا أنطونيوس بأبو ظبي، وذلك وسط حضور من شعب الكاتدرائية، الذين حرصوا على نوال بركة الأسقف المكرم.

الجدير بالذكر أن إمارة أبو ظبي قد خدم شعبها نيافة الأنبا أباكير خلال فترة مباركة ومثمرة، وذلك في الأعوام من 1999 إلى 2004، حينما كان راهبًا كاهنًا، ويُعد نيافته أحد المؤسسين لكاتدرائية الأنبا أنطونيوس بأبو ظبي، التي تُعد اليوم منارة قبطية في منطقة الخليج العربي.