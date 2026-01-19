10 إجراءات عاجلة لحماية المزارعين من مخاطر التغيرات المناخية

طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة المتعقدة أمس، الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المزارعين من مخاطر وتأثيرات التغيرات المناخية، ومواجهة أى مخاطر تهدد الأمن المائي المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الأحد لمجلس الشيوخ، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عماد خليل، بشأن استيضاح سياسة الحكومة في مواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ المصرية.



- تعزيز الأمن المائي والاستخدام الرشيد للمياه أمر ضروري في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة .



- يجب اتخاذ إجراءات تساعد على الحفاظ على المياه وتحمي الفلاح المصري.

- لا بد من إيجاد حلول لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية، ومواجهة أزمة الهدر المائي لحماية وتعزيز الأمن المائي.



- ضرورة مواجهة مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر الذي ينذر بمخاطر كبيرة.

- على وزارة الموارد المائية اتخاذ إجراءات استباقية للوقاية منها والعمل على حماية المناطق الساحلية.

- تحقيق العدالة المائية في محافظات الصعيد.

- تطبيق استراتيجية مكافحة التغيرات المناخية 2050.



- يجب أن تكون هناك خطة لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية على الزراعة والمحاصيل والأراضي الزراعية.

- ضرورة لاتخاذ إجراءات من وزارة الموارد المائية والرى للتصدي للتعديات على طرح النهر.



- مواجهة انتشار ورد النيل في نهر النيل والمصارف والترع.