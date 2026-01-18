وزير الأوقاف يستقبل الوزير العُماني بمسجد مصر الكبير

استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان العمري، وزير الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان، والوفد المرافق له، بمسجد مصر الكبير، في لقاء عكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين.

ورحّب وزير الأوقاف بالوزير العُماني في بلده الثاني مصر، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء، ومؤكدًا حرصه على استقبال الوفد في مسجد مصر باعتباره صرحًا دينيًا وحضاريًا نعتز باستقبال أكارم الضيوف فيه.

وأشار الوزير إلى قوة الروابط التاريخية بين البلدين، مستشهدًا بما كان يُؤتى به قديمًا من عطور اللبان من أرض عُمان إلى المعابد المصرية، في دلالة على عمق التواصل الحضاري قبل آلاف السنين، كما استعاد ذكرياته الطيبة خلال زياراته السابقة إلى سلطنة عُمان.

وأكد الوزير أن العلاقات الأخوية التي تجمع بين قيادتي البلدين تمثل نموذجًا للمودة والتفاهم، مشيرًا إلى أن المؤتمر الدولي يتزين بمشاركة الوزير العُماني، ومتطلعًا إلى الاستماع إلى كلمته في الجلسة الافتتاحية.

من جانبه، أعرب الوزير العُماني عن خالص شكره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا صادق الود والمشاعر الطيبة، ومشيدًا بعظمة مسجد مصر وتفرّد عمارته، ومؤكدًا حرصه على المشاركة في المؤتمر بما يعزز تبادل الخبرات وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين؛ مع توجيه الدعوة إلى وزير الأوقاف لزيارة السلطنة، وتأكيد سعادته بالمشاركة في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في دورته السادسة والثلاثين، فمصر بلد العلم الجامع لكل الاجتهادات العلمية على مر العصور. واختتم اللقاء بتبادل الدروع والهدايا التذكارية بين الجانبين.

ضمّ الوفد العُماني كلًّا من: الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي - المستشار العلمي بمكتب الوزير، والسيد خالد البحيري - مستشار وزير الأوقاف للشئون الإعلامية، والسيد سلطان بن سعيد الهنائي - مدير عام الشئون الإدارية والمالية، والدكتور أحمد بن علي الكعبي - مدير عام الأوقاف والأموال وإعمار المساجد ومدارس القرآن الكريم، والدكتور محمد بن يحيى الخروصي - مدير عام التخطيط والدراسات، والسيد عمير بن علي المعمري - مدير دائرة رسالة الإسلام والمؤتلف الإنساني.

فيما حضر اللقاء من قيادات وزارة الأوقاف اللواء أحمد سمير - الوكيل الدائم، والدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني، والأستاذ الدكتور أحمد نبوي - أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور عبد الله حسن - مساعد الوزير للمتابعة، والدكتور عبد الرحيم عمار - مساعد الوزير للحوكمة والإصلاح الإداري، والدكتور أسامة رسلان - المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف.

تأتي مشاركة الوفد العُماني في إطار الحرص على دعم أواصر التعاون العلمي والفكري بين المؤسسات الدينية، وتعزيز الحوار حول القضايا المعاصرة ذات الصلة بأخلاقيات المهن ودورها في بناء الإنسان والمجتمع، وبحث آفاقها المستقبلية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما في عصر الذكاء الاصطناعي.