قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحزن والدموع يسيطران على لاعبي المغرب بعد خسارة لقب أمم إفريقيا
استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 19 يناير 2026
الركراكي: نهنئ السنغال على التتويج بأمم أفريقيا.. والمغرب سيعود بصورة أقوى
موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026
السنغال بطلا لـ كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية بعد الفوز على المغرب بهدف.. صور
أخبار التوك شو| نهال طايل للأباء: أمان الأبناء مسؤولية مستمرة.. وأحمد موسى: مدبولي يمتلك خبرة كبيرة ويعمل بلا توقف
قطع أجزاء من جسده.. تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة مفتش صحة فرشوط
منتخب السنغال ينسحب أمام المغرب اعتراضا على احتساب ركلة جزاء لأسود الأطلسي في نهائي أمم إفريقيا
دعاء استقبال شهر شعبان.. أفضل دعوات للرزق وخيري الدنيا والآخرة
مجلس السلام| صلاح عبدالعاطي: مصر نجحت في تشكيل هذه اللجنة ورأب الصدع
استقرار أسعار الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم
أرخص 5 سيارات مستوردة في السوق المصري.. بالأسعار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج القوس .. حظك اليوم الإثنين 19 يناير 2026: خذ قسطًا وافرًا

القوس
القوس

برج القوس (من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر)، يتمتع مواليده بشخصية متفائلة، محبة للمغامرة، وعاطفية بطبعها، كما أنهم قادرون على التعامل مع مختلف المواقف بمرونة وثقة.

وفيما يلي نستعرض توقعات برج القوس وحظك اليوم الإثنين 19 يناير 2026 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

مشاهير برج القوس

من أبرز مواليد هذا البرج: ماجدة الرومي، كريم بنزيما، محمد سعد، ولبلبة.

توقعات برج القوس وحظك اليوم الإثنين 19 يناير 2026

جلسات الدراسة أو التدريب القصيرة تُحقق تحسنًا واضحًا. تجنب القيام بمهام كثيرة؛ اختر أولويتين، إدارة الميزانية البسيطة تُفيد المال خذ قسطًا وافرًا من الراحة في نهاية اليوم لتجديد طاقتك من أجل تقدم مستمر غدًا.

توقعات برج القوس في الحب

يجد الأزواج متعة في الأنشطة المشتركة والمحادثات الخفيفة التي تُعيد بناء الألفة، تجنّب إجبارهم على اتخاذ قرارات بشأن المستقبل؛ امنح الثقة وقتًا لتنمو عبّر عن تقديرك بالاستماع إليهم ومشاركة لفتات صغيرة مُفيدة. 

برج القوس وحظك اليوم مهنياً

استغل وقت الغداء للتخطيط الهادئ وأعد ترتيب المهام حسب أهميتها ستؤدي التحسينات الصغيرة والمستمرة في العادات والمهارات إلى فوائد مهنية ملحوظة قريبًا وتفتح لك آفاقًا للنمو.

برج القوس وحظك اليوم في الصحة

مارس تمارين التنفس أو التأمل الهادئ لمدة خمس دقائق لتهدئة ذهنك المشغول، المواظبة اللطيفة على العادات ستُحافظ على قوتك وسعادتك طوال الأسبوع وتُعزز سلامك الداخلي.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

قد تقوم بتجديد المنزل، ستكون النساء سعيدات بالتبرع للأعمال الخيرية. قد تربح دعوى قضائية تتعلق بالعقار.

القوس حظك اليوم توقعات الابراج توقعات القوس القوس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائي أمم إفريقيا 2025

ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

سعر الذهب

400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21

المتهم بقتل الأطفال

كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 .. تفاصيل وصور

إنستاباي

إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟

محمد صلاح

صلاح يتولى الأمر.. ملف مزدوجي الجنسية يدعم منتخب مصر في المونديال

اجازة

موعد إجازة 25 يناير| قرار عاجل من مجلس الوزراء.. تفاصيل

ترشيحاتنا

النائبة مها عبد الناصر

معلنة التقدم بمشروع قانون.. مها عبدالناصر: لا لطرد الجيل الأول من مستأجري الإيجار القديم

صورة تعبيرية

الحبس سنتين عقوبة محو البيانات الموجودة على النظام المعلوماتي طبقا للقانون

اجتماع الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية

الجبهة الوطنية: تواصل النواب مع الشارع أولوية.. وتوحيد الرؤى قبل طرح القضايا تحت القبة

بالصور

محافظ الشرقية..انتفاضة تنفيذية لإزالة الإشغالات واستعادة المظهر الحضاري لمدن المحافظة

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

في اليوم السادس للمرحلة الأولى من الموجة الـ"28"..إزالة 9 حالات تعدي بناء مخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح أقسام العمليات الجراحية والعظام والأطفال بمستشفى السعديين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد انبساط .. لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة»

لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح

فيديو

بوستر مسلسل بطل العالم

إطلاق أغنية «مش بتغير» تتر مسلسل بطل العالم بالتزامن مع عرض أولى حلقاته اليوم حصريًا على يانغو بلاي

استغاثة مخرج شهير

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

وفاة الفنان بشير محمود

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

ارتبط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد