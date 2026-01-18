أستاذ علوم سياسية: السلطة الفلسطينية لديها فرصة مهمة للتعامل مع مجلس السلام

أكد الدكتور حسن لافي أستاذ العلوم السياسية، أن السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لديهم فرصة في غاية الأهمية للتعامل مع ما يحدث من زخم دولي وتلاحم من أجل فلسطين.



وأضاف الدكتور حسن لافي أستاذ العلوم السياسية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن مجلس السلام المؤقت سيؤدي إلى استلام السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، والبدء في المسار الأهم وهو مسار سياسي يؤدي إلى حل الدولتين.

وتابع الدكتور حسن لافي أستاذ العلوم السياسية، أن السلطة الفلسطينية تدرك أهمية الخطوة الأخيرة ومجلس السلام، مشيرا إلى أن هناك فرصة مهمة للسلطة الفلسطينية بأن تتعامل وتستفيد من مجلس السلام وإعادة الحياة للقضية الفلسطينية.