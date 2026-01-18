برئاسة المنتج هشام سليمان.. وزارة الثقافة تعلن عودة المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته الـ 25

أكد هشام سليمان، رئيس المهرجان القومي للسينما المصرية، أنه سعدت بشكل كبير بعد إعلان وزير الثقافة عودة المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته الـ 25، مشيرا إلى أنه تم عمل لجنة فنية عليا، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، وسيكون هناك اجتماعات خلال الفترة القادمة للتجهيز للمهرجان.

وقال هشام سليمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أنه سيتم تكريم رؤساء المهجرنات لسابقة، غضافة إلى اكريم ودعم الأفلام القصيرة وأفلام الطلبة، مؤكدا أن مصر بها مبدعين على قدر عالي من الوعي.

وتابع رئيس المهرجان القومي للسينما المصرية، أنه سيتم عرض الأافلام لناجح ي قصور القافة بالمحافظات المختلفة، مؤكدا أنه سيتم إختيار المحافظات التي ليس بها مهرجانات، وخاصة في محافظات الصعيد.