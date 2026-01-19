قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وليد الراكركي: أعد جماهير المغرب بتحقيق المركز الرابع في كأس العالم
ساديو ماني يكشف الكواليس: أنا من أقنعت الفريق بالعودة والقتال حتى النهاية
ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين فائقي السرعة في إسبانيا إلى 21 قتيلا.. صور
10 إجراءات عاجلة لحماية المزارعين من مخاطر التغيرات المناخية
دعاء اليوم الأول من شعبان .. ردده واغتنم الفرصة
لاعب ومدرب.. عقدة أمم أفريقيا تلاحق وليد الركراكي
إعلام عبري: واشنطن تنشر منظومة باتريوت في المنطقة لمواجهة إيران
إذاعة جيش الاحتلال: إخلاء عاجل لمستشفى وولفسون تحسبا لتصعيد عسكري مع إيران
الإيجار القديم| أزمة السكن البديل والشكاوى المتبادلة بين المالك والمستأجر.. برلماني يكشف المستجدات
الحزن والدموع يسيطران على لاعبي المغرب بعد خسارة لقب أمم إفريقيا
استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 19 يناير 2026
الركراكي: نهنئ السنغال على التتويج بأمم أفريقيا.. والمغرب سيعود بصورة أقوى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تعزيز مناعة الطفل خلال موسم الشتاء.. نصائح للآباء والأمهات

تعزيز مناعة الطفل خلال موسم الشتاء
تعزيز مناعة الطفل خلال موسم الشتاء
هاجر هانئ

يُعدّ فصل الشتاء من أجمل أوقات السنة، فهو مليء بالأعياد المبهجة، والتجمعات العائلية، والاحتفالات الممتعة. مع ذلك، بالنسبة للآباء، قد يُصاحب هذا الفصل أيضاً الكثير من السعال، ونزلات البرد، والأمراض الفيروسية، والزيارات المتكررة للطبيب بسبب مناعة الطفل ومع كثرة التغيرات البيئية، أصبح التعامل مع هذا الفصل أكثر صعوبة بالنسبة للآباء. 

كيفية تقوية مناعة الطفل خلال فصل الشتاء 

الخبر السار هو أن هناك العديد من الطرق التي يمكننا من خلالها تقوية مناعة أطفالنا للحد من آثار فصل الشتاء. فمزيج من نمط الحياة والتغذية والعلاجات المنزلية يمكن أن يساعد طفلك على بناء مناعته.

عند ولادة الطفل، يكون جهازه المناعي ضعيفًا جدًا. الجهاز المناعي هو آلية دفاع الجسم ضد الأمراض. مع تقدم الطفل في العمر، تبدأ مناعته بالتحسن تدريجيًا من خلال الرضاعة والنوم. من الطبيعي جدًا أن يُصاب الأطفال دون سن الخامسة بنزلات البرد والسعال بشكل متكرر (من 8 إلى 10 مرات سنويًا). عند إصابتهم بالمرض، يُنتج جسمهم أجسامًا مضادة، مما يساعدهم على مقاومة العدوى في المستقبل. بحلول سن الخامسة أو السادسة، تبدأ المناعة بالنضوج. إحدى طرق معرفة ما إذا كان طفلك يتمتع بمناعة قوية ليست عدم إصابته بالمرض أبدًا، بل قدرته على التعافي السريع منه.

عندما يتعلق الأمر بتقوية المناعة، يبدأ معظمنا بالتركيز على الأطعمة التي يجب إضافتها إلى النظام الغذائي، متجاهلين أحد أهم العوامل وهو النوم. عندما ينام الأطفال، يجد جسمهم الوقت الكافي للترميم والنمو. إن سهر الأطفال الرضع ليلاً ليلعب معهم الأجداد والآباء في المساء يضرهم أكثر مما ينفعهم. نعلم أن الرضع يحتاجون إلى الكثير من النوم، ولكن حتى الأطفال الصغار يجب أن يحصلوا على ما بين 11 و14 ساعة من النوم. أظهرت الدراسات أن قلة النوم تؤدي إلى الالتهابات وضعف الاستجابة المناعية. الالتزام بموعد نوم محدد، والامتناع عن استخدام الشاشات قبل النوم، وتهيئة بيئة نوم مناسبة، كلها أمور أساسية لتقوية مناعة طفلك.


يُساهم الطعام بلا شك في بناء المناعة، يُمكنك بسهولة الاستفادة من الأطعمة الموسمية. هناك سبب وجيه لكون الأطعمة الغنية بفيتامين سي، مثل الجوافة والكيوي والبرتقال والفراولة، متوفرة بكثرة خلال فصل الشتاء. فهي غنية بفيتامين سي الذي يُساعد الجسم على إنتاج خلايا الدم البيضاء لمكافحة العدوى. كما أن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين إي والزنك، مثل المكسرات والبذور واللحوم والعدس ومنتجات الألبان، يُساعد على تقوية البشرة، لأنها خط الدفاع الأول ضد العدوى. إضافة القليل من مسحوق المورينجا والأملا إلى التوابل الهندية الشائعة، مثل الكركم والفلفل الأسود والزنجبيل والثوم، تُعزز مناعة الجسم بفضل خصائصها المضادة للالتهابات. أفضل ما يُمكننا فعله لأطفالنا هو تقديم وجبات منزلية بسيطة ومتوازنة تتضمن هذه الأطعمة.


يُعدّ نقص فيتامين د أحد أهم العوامل المساهمة في ضعف المناعة، يواجه الجسم صعوبة في امتصاص فيتامين د من الشمس، والطريقة الوحيدة للحصول عليه من الطعام هي تناول الأسماك. لذا، يُعدّ إضافة مكملات فيتامين د إلى النظام الغذائي لطفلك أمرًا بالغ الأهمية. وتشير دراسات عديدة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي، ويعانون من أمراض تدوم لفترة أطول.
النظافة مهمة أيضاً، لكن لا ينبغي المبالغة فيها. من المهم الحفاظ على نظافة محيط طفلك، وتنظيف فتحات التكييف بانتظام، وتجنب مخالطة المرضى، وغسل يديه وتقليم أظافره. نصيحة أخرى مهمة هي تغيير فرشاة أسنانه بعد شفائه من المرض. عند التعامل مع بيئته، تجنب استخدام المُبيّضات والمواد الكيميائية القاسية والعطور، بالإضافة إلى منتجات BPA والمنتجات غير اللاصقة. كل هذه المنتجات قد تؤثر على ميكروبيوم أمعائه، مما يُضعف مناعته.


المصدر:timesofindia

الشتاء العلاجات المنزلية مناعة الطفل كيفية تقوية مناعة الطفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائي أمم إفريقيا 2025

ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

سعر الذهب

400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21

المتهم بقتل الأطفال

كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 .. تفاصيل وصور

إنستاباي

إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟

محمد صلاح

صلاح يتولى الأمر.. ملف مزدوجي الجنسية يدعم منتخب مصر في المونديال

اجازة

موعد إجازة 25 يناير| قرار عاجل من مجلس الوزراء.. تفاصيل

ترشيحاتنا

قسد لم تسقط ولم تفشل.. قراءة في المشهد العسكري والسياسي شرق سوريا

قسد لم تسقط وتفشل.. قراءة في المشهد العسكري والسياسي شرق سوريا

عاجل | مقتل شخصين على الأقل بعد خروج قطارين فائقي السرعة عن مسارهما جنوبي إسبانيا

عاجل | مقتل شخصين على الأقل بعد خروج قطارين فائقي السرعة عن مسارهما جنوبي إسبانيا

اردوغان

أردوغان يؤكد للشرع استمرار دعم أنقرة لدمشق: مكافحة الإرهاب أولوية واستقرار سوريا مصلحة إقليمية

بالصور

محافظ الشرقية..انتفاضة تنفيذية لإزالة الإشغالات واستعادة المظهر الحضاري لمدن المحافظة

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

في اليوم السادس للمرحلة الأولى من الموجة الـ"28"..إزالة 9 حالات تعدي بناء مخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح أقسام العمليات الجراحية والعظام والأطفال بمستشفى السعديين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد انبساط .. لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة»

لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح

فيديو

بوستر مسلسل بطل العالم

إطلاق أغنية «مش بتغير» تتر مسلسل بطل العالم بالتزامن مع عرض أولى حلقاته اليوم حصريًا على يانغو بلاي

استغاثة مخرج شهير

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

وفاة الفنان بشير محمود

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

ارتبط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد