تعزيز مناعة الطفل خلال موسم الشتاء.. نصائح للآباء والأمهات

يُعدّ فصل الشتاء من أجمل أوقات السنة، فهو مليء بالأعياد المبهجة، والتجمعات العائلية، والاحتفالات الممتعة. مع ذلك، بالنسبة للآباء، قد يُصاحب هذا الفصل أيضاً الكثير من السعال، ونزلات البرد، والأمراض الفيروسية، والزيارات المتكررة للطبيب بسبب مناعة الطفل ومع كثرة التغيرات البيئية، أصبح التعامل مع هذا الفصل أكثر صعوبة بالنسبة للآباء.

كيفية تقوية مناعة الطفل خلال فصل الشتاء

الخبر السار هو أن هناك العديد من الطرق التي يمكننا من خلالها تقوية مناعة أطفالنا للحد من آثار فصل الشتاء. فمزيج من نمط الحياة والتغذية والعلاجات المنزلية يمكن أن يساعد طفلك على بناء مناعته.

عند ولادة الطفل، يكون جهازه المناعي ضعيفًا جدًا. الجهاز المناعي هو آلية دفاع الجسم ضد الأمراض. مع تقدم الطفل في العمر، تبدأ مناعته بالتحسن تدريجيًا من خلال الرضاعة والنوم. من الطبيعي جدًا أن يُصاب الأطفال دون سن الخامسة بنزلات البرد والسعال بشكل متكرر (من 8 إلى 10 مرات سنويًا). عند إصابتهم بالمرض، يُنتج جسمهم أجسامًا مضادة، مما يساعدهم على مقاومة العدوى في المستقبل. بحلول سن الخامسة أو السادسة، تبدأ المناعة بالنضوج. إحدى طرق معرفة ما إذا كان طفلك يتمتع بمناعة قوية ليست عدم إصابته بالمرض أبدًا، بل قدرته على التعافي السريع منه.

عندما يتعلق الأمر بتقوية المناعة، يبدأ معظمنا بالتركيز على الأطعمة التي يجب إضافتها إلى النظام الغذائي، متجاهلين أحد أهم العوامل وهو النوم. عندما ينام الأطفال، يجد جسمهم الوقت الكافي للترميم والنمو. إن سهر الأطفال الرضع ليلاً ليلعب معهم الأجداد والآباء في المساء يضرهم أكثر مما ينفعهم. نعلم أن الرضع يحتاجون إلى الكثير من النوم، ولكن حتى الأطفال الصغار يجب أن يحصلوا على ما بين 11 و14 ساعة من النوم. أظهرت الدراسات أن قلة النوم تؤدي إلى الالتهابات وضعف الاستجابة المناعية. الالتزام بموعد نوم محدد، والامتناع عن استخدام الشاشات قبل النوم، وتهيئة بيئة نوم مناسبة، كلها أمور أساسية لتقوية مناعة طفلك.



يُساهم الطعام بلا شك في بناء المناعة، يُمكنك بسهولة الاستفادة من الأطعمة الموسمية. هناك سبب وجيه لكون الأطعمة الغنية بفيتامين سي، مثل الجوافة والكيوي والبرتقال والفراولة، متوفرة بكثرة خلال فصل الشتاء. فهي غنية بفيتامين سي الذي يُساعد الجسم على إنتاج خلايا الدم البيضاء لمكافحة العدوى. كما أن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين إي والزنك، مثل المكسرات والبذور واللحوم والعدس ومنتجات الألبان، يُساعد على تقوية البشرة، لأنها خط الدفاع الأول ضد العدوى. إضافة القليل من مسحوق المورينجا والأملا إلى التوابل الهندية الشائعة، مثل الكركم والفلفل الأسود والزنجبيل والثوم، تُعزز مناعة الجسم بفضل خصائصها المضادة للالتهابات. أفضل ما يُمكننا فعله لأطفالنا هو تقديم وجبات منزلية بسيطة ومتوازنة تتضمن هذه الأطعمة.



يُعدّ نقص فيتامين د أحد أهم العوامل المساهمة في ضعف المناعة، يواجه الجسم صعوبة في امتصاص فيتامين د من الشمس، والطريقة الوحيدة للحصول عليه من الطعام هي تناول الأسماك. لذا، يُعدّ إضافة مكملات فيتامين د إلى النظام الغذائي لطفلك أمرًا بالغ الأهمية. وتشير دراسات عديدة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي، ويعانون من أمراض تدوم لفترة أطول.

النظافة مهمة أيضاً، لكن لا ينبغي المبالغة فيها. من المهم الحفاظ على نظافة محيط طفلك، وتنظيف فتحات التكييف بانتظام، وتجنب مخالطة المرضى، وغسل يديه وتقليم أظافره. نصيحة أخرى مهمة هي تغيير فرشاة أسنانه بعد شفائه من المرض. عند التعامل مع بيئته، تجنب استخدام المُبيّضات والمواد الكيميائية القاسية والعطور، بالإضافة إلى منتجات BPA والمنتجات غير اللاصقة. كل هذه المنتجات قد تؤثر على ميكروبيوم أمعائه، مما يُضعف مناعته.



المصدر:timesofindia