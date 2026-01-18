الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار وموعد ظهور الشبورة الكثيفة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء..بينما يسود طقس شديد البرودة ليلآ على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى

وشمال الصعيد ووسط سيناء، وفرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 19 10

العاصمة الإدارية 19 08

6 أكتوبر 19 09

بنهــــا 18 10

دمنهور 18 10

وادي النطرون 19 09

كفر الشيخ 19 10

بلطيم 19 10

المنصورة 19 10

الزقازيق 19 10

شبين الكوم 18 09

طنطا 18 09

دمياط 18 12

بورسعيد 19 12

الإسماعيلية 20 09

السويس 19 10

العريش 18 10

رفح 17 09

رأس سدر 19 10

نخل 17 05

كاترين 13 01

الطور 21 10

طابا 18 08

شرم الشيخ 23 14

الغردقة 22 13

الإسكندرية 19 11

العلمين 19 10

مطروح 17 10

السلوم 17 09

سيوة 19 05

رأس غارب 20 13

سفاجا 21 13

مرسى علم 24 14

شلاتين 26 16

حلايب 24 16

أبو رماد 25 15

مرسى حميرة 26 16

أبــــــرق 24 15

جبل علبة 25 14

رأس حدربة 24 16

الفيوم 20 07

بني سويف 20 07

المنيا 20 06

أسيوط 20 06

سوهاج 21 08

قنا 22 09

الأقصر 23 09

أسوان 23 10

الوادي الجديد 22 09

أبوسمبل 23 10

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 29 19

المدينة المنورة 25 12

الرياض 23 10

المنامة 24 16

أبوظبي 25 16

الدوحة 24 16

الكويت 20 08

دمشق 11 03-

بيروت 15 08

عمان 10 01

القدس 10 02

غزة 18 10

بغداد 16 04

مسقط 25 19

صنعاء 24 08

الخرطوم 32 20

طرابلس 21 13

تونس 16 11

الجزائر 11 10

الرباط 15 08

نواكشوط 26 15

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 01 07-

إسطنبول 05 02

إسلام آباد 20 07

نيودلهي 24 10

جاكرتا 30 23

بكين 05- 13-

كوالالمبور 32 23

طوكيو 11 05

أثينا 07 05

روما 13 06

باريس 12 06

مدريد 09 01-

برلين 05 03-

لندن 11 08

مونتريال 03- 16-

موسكو 05- 06-

نيويورك 00 08-

واشنطن 05 08-

أديس أبابا 24 11