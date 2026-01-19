في عيد الغطاس… هذه الفوائد تحدث للجسم عند تناول القلقاس

يصادف اليوم 19 يناير عيد الغطاس، الذي يحرص فيه الأقباط الأرثوذكسية على الاحتفال من خلال بعض العادات التي توجد في كل بيت كان أبرزها تناول القلقاس.

القلقاس هو خضروات تستخدم في مجموعة متنوعة من المأكولات في جميع أنحاء العالم، له طعم خفيف وجوزي وملمس نشوي وفوائد غذائية تجعله بديلا صحيا للخضروات الجذرية الأخرى مثل البطاطس.

فوائد تناول القلقاس

القلقاس غني بالمغذيات التي يمكن أن توفر فوائد صحية مهمة. تحتوي حصة كوب واحد على ثلث المدخول اليومي الموصى به من المنجنيز، مما يساهم في التمثيل الغذائي الجيد وصحة العظام وتخثر الدم.

يمكن لمستويات الفيتامينات العالية أيضا أن تعزز الرؤية الصحية والجلد والدورة الدموية ووظيفة الجهاز المناعي.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم القلقاس فوائد صحية أخرى مثل:

-تحسين الهضم

يحتوي القلقاس على أكثر من ضعف كمية الألياف مثل البطاطس. تعمل الألياف الغذائية على تحسين وظائف الجهاز الهضمي ويمكن أن تخفف من مشاكل مثل الإمساك والإسهال وقرحة المعدة والارتجاع الحمضي.

نظرا لأن الألياف تتحرك ببطء عبر الجهاز الهضمي، تظهر الدراسات أنها تبقيك أيضا تشعر بالشبع بين الوجبات، مما يساعد في إدارة الوزن بشكل صحي.

إدارة نسبة السكر في الدم

محتوى الكربوهيدرات في القلقاس هو ما يسمى بالنشا المقاوم. لقد ثبت في الدراسات السريرية أن هذه الكربوهيدرات الجيدة تعمل على تثبيت نسبة السكر في الدم، مما يساعد في إدارة الوزن وقد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري. هذه النشويات مناسبة أيضا للوجبات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات والكيتو.

صحة القلب

هناك مستويات عالية من البوتاسيوم في القلقاس، وهو معدن يساعد على التحكم في ارتفاع ضغط الدم عن طريق تحطيم الملح الزائد. هذا يقلل من الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية، مما يساعد على منع تطور مشاكل القلب المزمنة.

يقلل من المخاطر المرتبطة بالسرطان

القلقاس وأوراقه الصالحة للأكل مليئة بمضادات الأكسدة. كيرسيتين، الذي يأتي من الصباغ الأرجواني للخضروات، هو مضاد قوي للأكسدة يحمي جسمك من الجذور الحرة. الجذور الحرة هي جزيئات تتراكم في جسمك بسبب الشيخوخة ونمط الحياة وتسبب تلف الخلايا الذي يعتقد العلماء أنه يمكن أن يؤدي إلى السرطان.



المصدر: webmd