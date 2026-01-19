قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف نظم القانون حق المتضررين من قرارات الحبس الاحتياطي في الحصول على تعويض؟
أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين
دعاء الفجر آخر يوم من شهر رجب.. اجعله ختام مسك بأفضل الدعوات
لمحبي الـ بيك أب.. ماذا تقدم JMC فيجاس 2026 الجديدة؟
الدينار يرتفع .. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين
صحيفة: إدارة ترامب تدرس منح اللجوء لليهود البريطانيين
أزمة استخباراتية بدولة الاحتلال.. الكشف عن شبكات تجسس داخل الجيش والمتشددين
ضوابط صارمة لترخيص الشركات وحماية العملاء وفقا لقانون التمويل الاستهلاكي
دعاء آخر ليلة في شهر رجب.. كلمات تجلب لك الفرج القريب
الجارديان: بيع جرينلاند لواشنطن يحمل رسالة مدمرة لأوكرانيا
السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا واندماج قسد بمؤسسات الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عادل حمودة: صراع إيران وإسرائيل يتحول إلى مواجهة إقليمية مفتوحة

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، إن التوتر بين إيران وإسرائيل لم يعد مجرد عمليات مخابراتية خفية أو ضربات سرية، بل تحول إلى مواجهة إقليمية علنية ومباشرة.

وأضاف حمودة أن إيران انتقلت من العمل عبر شبكة من الوكلاء إلى جيش موزع على خريطة الشرق الأوسط، يشمل حزب الله في لبنان وفصائل مسلحة في سوريا والعراق والحوثيين في اليمن، ما أدى إلى إشعال المنطقة بأحداث متسارعة وغير متوقعة.

وأضاف حمودة، خلال  برنامج "واجه الحقيقة" على شاشة القاهرة الإخبارية أن التصعيد وصل إلى ذروته في يونيو 2025 خلال ما سمي بـ"حرب الـ12 يومًا"، حيث أطلقت إيران صواريخ بالستية على تل أبيب وحيفا بشكل مباشر لأول مرة في تاريخ الصراع، وردت إسرائيل بضربات انتقامية عميقة داخل إيران استهدفت مواقع نووية ومراكز قيادة في أصفهان وقم وتبريز.

وأكد أن هذا التصعيد قلب قواعد اللعبة التقليدية للصراع وجعل المعركة مفتوحة بلا سقف واضح.

وأكد عادل حمودة أن هذا التحول في طبيعة الصراع يثير تساؤلات جدية حول مستقبل الاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن العالم بأسره يراقب بقلق إمكانية تحول هذه الحرب القصيرة إلى صراع طويل لا نهاية له، محذرًا من أن استمرار التصعيد قد يجر المنطقة والعالم إلى أزمات أكبر وأوسع نطاقًا من أي وقت مضى.

عادل حمودة إيران مليات مخابراتية ضربات سرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائي أمم إفريقيا 2025

ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

المتهم بقتل الأطفال

كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية

سعر الذهب

400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 .. تفاصيل وصور

إنستاباي

إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟

محمد صلاح

صلاح يتولى الأمر.. ملف مزدوجي الجنسية يدعم منتخب مصر في المونديال

اجازة

موعد إجازة 25 يناير| قرار عاجل من مجلس الوزراء.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وكيل الأزهر

الضويني يهنئ الفائزين في "الأسبوع العربي للبرمجة": إنجاز يعكس تميز طلاب الأزهر

الزواج

الفتوى بالأزهر: الرجل ملزم بإخبار زوجته بزواجه من ثانية

ارتداء الحجاب

كيف أنصح صديقاتي بارتداء الحجاب؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

محافظ الشرقية..انتفاضة تنفيذية لإزالة الإشغالات واستعادة المظهر الحضاري لمدن المحافظة

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

في اليوم السادس للمرحلة الأولى من الموجة الـ"28"..إزالة 9 حالات تعدي بناء مخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح أقسام العمليات الجراحية والعظام والأطفال بمستشفى السعديين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد انبساط .. لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة»

لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح

فيديو

بوستر مسلسل بطل العالم

إطلاق أغنية «مش بتغير» تتر مسلسل بطل العالم بالتزامن مع عرض أولى حلقاته اليوم حصريًا على يانغو بلاي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد