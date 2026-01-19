بعد التعديلات.. فولكس فاجن ID.4 الكهربائية تتحول إلى سيارة تيجوان

رصدت عدسات المصورين النسخة المحدثة من سيارة "فولكس فاجن ID.4" أثناء اختبارها، حيث ظهرت بتغييرات بصرية تجعلها تشبه إلى حد كبير طراز "تيجوان" (Tiguan) الناجح.

شملت التحديثات الجديدة إعادة تصميم الأبواب والمصابيح والمصدات الأمامية والخلفية، بالإضافة إلى باب صندوق الأمتعة، مما يمنح السيارة الكهربائية مظهرًا أكثر قوة وحدة يتناسب مع هوية سيارات الدفع الرباعي التقليدية للعلامة الألمانية، وذلك قبل ظهورها الرسمي المقرر في وقت لاحق من هذا العام بشكل فعلي تمامًا.

ثورة داخلية وترقيات تكنولوجية

لم تتوقف التحديثات عند المظهر الخارجي، بل امتدت لتشمل مقصورة القيادة التي حصلت على لوحة عدادات أكبر حجمًا ونظام مفاتيح تحكم داخلي جديد لتحسين تجربة المستخدم.

تسعى فولكس فاجن من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز مكانة ID.4، وهي واحدة من طرازين فقط شهدا زيادة في المبيعات داخل السوق الأمريكية خلال عام 2025، مما يجعل تحديثها أمرًا حيويًا للحفاظ على هذا الزخم وسط المنافسة الشرسة في قطاع السيارات الكهربائية بشكل جذري.

منصة MEB+ وبطاريات متطورة

من المتوقع أن تعتمد النسخة المحدثة على منصة "MEB+" المطورة، والتي قد تتيح استخدام بطاريات "الليثيوم والحديد والفوسفات" (LFP).

يهدف هذا التغيير التقني بشكل أساسي إلى توفير مدى قيادة أطول وتكلفة إنتاج أكثر كفاءة، مما يعزز من قدرة السيارة على جذب فئات جديدة من المستهلكين الذين يبحثون عن الموثوقية والمدى الطويل.

إن تركيز فولكس فاجن على هذه التحسينات يؤكد أنها لا تقف مكتوفة الأيدي أمام تحديات السوق، بل تسعى لتطوير تشكيلتها الكهربائية لتصبح أكثر جاذبية وتنافسية تمامًا.