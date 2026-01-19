طرق الحصول على كارت طوالي للدفع الإلكتروني في أتوبيسات النقل العام

أكد وائل فايز، المتخصص في ملف وزارة التنمية المحلية، أن تطبيق "طوالي" للدفع الإلكتروني في أتوبيسات هيئة النقل العام يمثل خطوة مهمة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي، مع مراعاة جميع فئات المواطنين، وعلى رأسهم كبار السن وغير القادرين على التعامل الإلكتروني.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن المرحلة الأولى من المنظومة بدأت بالفعل وتشمل 300 أتوبيس تعمل بنظام الدفع الإلكتروني، سواء من خلال كارت مسبق الدفع أو عبر تطبيق “طوالي” على الهاتف المحمول، مؤكدًا أن استخدام التطبيق ليس إلزاميًا، ويمكن للمواطن الاعتماد على الكارت فقط.

وأضاف أن الكارت يتم شراؤه لأول مرة بـ 82 جنيهًا دون رصيد، ويُشحن بعد ذلك بالقيمة التي يحددها المواطن، مشيرًا إلى أن الأتوبيسات مزودة بجهازين للدفع الإلكتروني عند البابين الأمامي والخلفي لتسهيل الاستخدام.