شكرا لمصر .. مستشار الرئيس الفلسطيني ينقل ثلاث رسائل من شعبه

أكد الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أنه يحمل ثلاث رسائل من أهل فلسطين لـ المؤتمر الدولي الـ36 للمجلس الاعلي للشؤون الاسلامية، وأن الرسالة الأولى رسالة تحية، لجميع الحضور، ولوزارة الأوقاف وتحية خاصة لمصر.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني في كلمته خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الـ36 للمجلس الاعلي للشؤون الاسلامية، أن مصر على مدار 70 سنة وهي تحمل القضية الفلسطينية، في قلوب وعقول أبنائها وقادتها.

ولفت إلى أنه لولا موقف مصر خلال آخر عامين لكانت دولة الاحتلال الإسرائيلية نجحت في تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، لكن موقف مصر كان حاسما، وأن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن خلفه جميع المصريين بمنع التهجير، كان قويا وصحيحًا.

وأشار إلى أن موقف الرئيس السيسي تطابق مع موقف الشعب الفلسطيني، والقيادة الفلسطينية، وأنه يقدم الشكر لجميع أبناء مصر.

وأوضح أن الرسالة الثانية أنه في فلسطين اليوم حربا تشن ليس فقط على الشعب الفلسطيني، لكن تشن على جميع الأمة العربية، وأن ما يستهدف في فلسطين مقدسات الأمة العربية.

وأشار إلى أن المسجد الاقصى هو المستهدف، وأن المسجد الأقصى يهم العالم العربي والإسلامي كما يهم الشعب الفلسطيني.

وكشف أن الرسالة الثالثة هي :" أن الشعب الفلسطيني يقول لكم اطمئنوا فنبقى مرابطين وسنظل في البيت المقدس، حتى يأتي أمر الله".